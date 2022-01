Hudební streamovací služba Spotify podnikne kroky proti dezinformacím o covidu-19 na své platformě. Švédský gigant to oznámil v neděli poté, co folkrockový písničkář Neil Young začal platformu bojkotovat, píše agentura AFP.

Nově bude Spotify podle jejího generálního ředitele Daniela Eka k podcastům o covidu-19 přidávat odkazy, které uživatele navedou k faktickým a vědecky podloženým informacím.

„Na základě zpětné vazby, které se nám v posledních několika týdnech dostalo, je mi jasné, že máme povinnost udělat více pro zajištění vyváženosti a přístupu k široce přijímaným informacím od lékařské a vědecké komunity,“ uvedl Ek v prohlášení. „Tato nová snaha bojovat proti dezinformacím bude spuštěna v nadcházejících dnech v zemích po celém světě,“ doplnil s tím, že to podle něj bude poprvé, co velká streamovací služba začne poskytovat doplňující informace o covidu-19.

Společnost Spotify, která je s asi 381 miliony uživateli největší hudební streamovací platforma na světě, zároveň v neděli na svém webu zveřejnila stávající „pravidla platformy“, v nichž popisuje nepřijatelný obsah. V těchto pokynech se mimo jiné píše, že by na Spotify neměl být zveřejňován obsah, který „propaguje nepravdivé nebo nebezpečné klamavé lékařské informace, jež mohou způsobit újmu offline nebo přímo ohrožují veřejné zdraví“. Příkladem závadného obsahu je podle Spotify tvrzení, že covid-19 a další onemocnění neexistují, či nabádání lidí, aby se záměrně nakazili koronavirem s cílem získat imunitu. Obsah, který pravidla porušuje, může být odstraněn, opakované porušování pravidel vede k odstranění účtu.

Spotify čelí kritice poté, co kanadsko-americký hudebník Young začátkem minulého týdne vyjádřil nespokojenost s tím, že tato platforma dává výsadní prostor autorovi podcastů Joeovi Roganovi, který podle Younga šíří nebezpečné dezinformace o vakcínách proti covidu-19. Young následně nechal své skladby ze Spotify odstranit, jelikož firma odmítla stáhnout Roganův podcast. Kanadská písničkářka a kytaristka Joni Mitchellová v solidaritě s Youngem v pátek oznámila, že chce, aby Spotify z nabídky stáhla veškerou její hudbu. Na sociálních sítích se mezitím v souvislosti s kontroverzí začaly množit výzvy, aby lidé přestali Spotify používat.

Roganův podcast nazvaný The Joe Rogan Experience je nejpopulárnější podcast na Spotify. Každý měsíc si ho stáhne na 200 milionů lidí. Čtyřiapadesátiletý Američan v něm v uvolněné atmosféře vede několikahodinové rozhovory se širokou škálou osobností – od podnikatelů a vědců po herce a sportovce.

V poslední době začal Rogan vystupovat negativně proti vakcínám proti covidu-19, loni v dubnu například řekl, že mladí a zdraví lidé by se neměli nechat očkovat. V pořadu rovněž propagoval přípravek pro zvířata proti parazitům ivermektin při léčbě covidu-19, a to navzdory negativním stanoviskům regulačních úřadů USA, EU i Světové zdravotnické organizace (WHO).