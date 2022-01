Spekulativní obchody s akciemi, které si před rokem oblíbili někteří drobní investoři a pro něž se vžil pojem meme stocks, už z valné části opadly. Tito drobní a často i nezkušení investoři se naopak vracejí ke spolehlivým titulům, a to nejen ke stabilním fondům, ale také k akciím označovaným jako blue chips, tedy k tomu nejkvalitnějšímu, co na trhu je. Upozornil na to ekonomický list Wall Street Journal (WSJ), který to dokládá na sérii grafů.

Příkladem uvedených meme stocks byly zejména akcie společnosti GameStop. To je americký prodejce videoher a spotřební elektroniky, jemuž se dlouhodobě nedařilo a jehož akcie vytrvale klesaly. Když se koncem roku 2020 dostaly zhruba na čtyři dolary za kus, začala se o ně zajímat komunita investorů, kteří se domlouvají přes sociální sítě, zejména Reddit. Po jejich koordinovaných nákupech akcie firmy vzrostly vysoko nad 400 dolarů, než jejich cena začala opět klesat. Dnes se pohybují pod 100 dolary.

Preference drobných investorů se opět spíše podobají těm ze začátku roku 2020. Tehdy k nejpopulárnějším titulům obchodovaným na burzách ve Spojených státech patřily téměř výhradně akcie zavedených firem z hlavního burzovního indexu S&P 500 a fondy ETF reprezentující širokou škálu amerických akcií a dluhopisů, ukazují data společnosti VandaTrack.

Drobní investoři se na sociální síti Reddit v roce 2020 začali organizovat ve skupině nazvané WallStreetBets. Tvrdili, že jejich cílem je přivodit ztráty velkým investičním fondům. Zaměřovali se totiž na akcie, u nichž velké fondy spekulují na pokles cen. Jestliže ale cena takových akcií začne citelně růst, jsou fondy nuceny otevřenou transakci rychle ukončit tím, že na trhu dané akcie nakoupí, čímž ještě přispějí k cenovému růstu.

Za pandemie, tedy v letech 2020 a 2021, neměli drobní investoři v oblibě pouze meme stocks. Více poptávat začali i další tituly, které profitovaly z uzávěr nařízených kvůli pandemii, například poskytovatel softwaru pro konferenční hovory Zoom Video Communications. Populární ale byly také akcie výrobců elektromobilů a dalších firem z odvětví vyspělých technologií.