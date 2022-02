Žádaná funkce zpětného přeskakování reklamních bloků, které nabízejí on-line televize, má nejistou budoucnost. V těchto dnech vrcholí spor dvou výrazných hráčů televizního trhu, který může ovlivnit její podobu. Televizní skupina Prima oznámila, že od března stáhne své kanály z on-line televize operátora O2. Ten totiž odmítl přistoupit na požadavek Primy, aby zpětné přeskakování reklam zrušil.

„Bohužel ani přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo domluvit se na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic,“ sdělil generální ředitel skupiny Prima Marek Singer. „Vzhledem k tomu, že společnost O2 Czech Republic nadále nabízí svým klientům kanály televize Prima, aniž by s námi měla uzavřený platný kontrakt, rozhodli jsme se, že nejpozději 1. března ukončíme této společnosti distribuci svých kanálů.“

Mluvčí skupiny Prima Gabriela Semová v reakci na vyjádření operátora O2 uvedla, že O2 je jedinou společností, se kterou se nepodařilo dohodu uzavřít. „Od 1. března přistupujeme k vypnutí funkcionality přetáčení reklamy u zpětného zhlédnutí u všech operátorů. Společnost O2 Czech Republic je jediným subjektem na trhu, se kterým jsme se nedohodli. Ročně kvůli možnosti přeskakování reklamy přicházíme o stovky milionů korun, které potřebujeme zpětně investovat do výroby svých pořadů,“ uvedla Semová. Diváci by podle ní ale neměli přijít možnost přetáčení pořadu.

Společnost O2 však tvrdí, že jednání s Primou ještě nejsou ukončená. „Obchodní jednání i nadále probíhají a stále věříme, že se zástupci FTV Prima najdeme společnou řeč,“ sdělil mluvčí O2 David Solnař. Podle něj Primě vadí funkce umožňující přetáčení vysílání. „Nechceme, aby diváci O2 TV – obdobně jako zákazníci konkurence – přišli o své nejoblíbenější funkce, mezi které patří zpětné zhlédnutí nebo přetáčení programu. Právě ukončení těchto funkcí po nás FTV Prima požaduje,“ uvedl.

Podle šéfky obsahu O2 TV Anny Lenerové Prima přišla nejen se zvýšením poplatků za distribuci kanálů, ale ještě přemrštěným požadavkem za to, aby lidé mohli využívat i nadále zpětné zhlédnutí a přetáčení programů. To by podle ní v konečném součtu znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent. „Jakákoli z kompromisních variant, kterou jsme přinesli na jednání, byla smetena ze stolu,“ uvedla s tím, že zdražení by dosáhlo až 2500 procent. To FTV Prima označila za mylné.

Jako vstřícný krok vůči IPTV operátorům televize pro letošek navrhla variantu, která umožňuje divákovi zhlédnout asi 2,5 minuty reklamy, což je zkrácení reklamní pauzy na třetinu. Poté divák může daný reklamní blok přeskočit. Podle nových dohod také operátorům předává přesnější data o začátcích svých pořadů. Divák tak již nebude ztrácet čas hledáním skutečného začátku programu.

Skupina Prima provozuje celoplošné televizní vysílání programů Prima, CNN Prima News, Prima Cool, Prima Zoom, Prima Max, Prima Love, Prima Krimi, Prima Star a Prima Show. Kromě toho patří skupině také weby, například iPrima.cz. Operátor O2 je prostřednictvím O2 TV největším provozovatelem digitálního televizního vysílání v Česku. Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV dosáhl podle posledních údajů k loňskému 30. září 586 tisíc, což bylo meziročně o 83 tisíc více.