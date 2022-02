Česká národní banka (ČNB) udělila stavební spořitelně Modrá pyramida ze skupiny Komerční banky pokutu 5 milionů korun za to, že nedodržuje doporučení regulátora v situacích, kdy klienti předčasně splácí hypotéku. Banka zákazníkům v těchto případech účtuje desítky tisíc korun. V minulosti její představitelé několikrát řekli, že mají odlišný výklad zákona, než jaký prosazuje ČNB a že banka má na vysoké poplatky právo.

ČNB, která dohlíží na chování bank, zveřejnila výsledek rok a půl trvajícího správního řízení na svém webu. Rozhodnutí je pravomocné, postižená banka se tedy vůči němu už nemůže odvolat, ale může jít se sporem k soudu. Reakci Komerční banky HN zjišťují.

Zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016 umožnil zákazníkům bank splatit každý rok bezplatně až čtvrtinu výše úvěru a také definoval případy, ve kterých lze hypotéku splatit bezplatně celou. U úvěrů sjednaných po prosinci 2016 mohou banky klientům za předčasné splacení hypoték účtovat pouze takzvaně účelně vynaložené náklady. Ze znění zákona však není zcela jasné, co všechno do těchto nákladů mohou banky zahrnout. Zástupci bank argumentovali, že při předčasném splacení by jim klient měl uhradit také například vyplacené provize zprostředkovatelům či úrokové náklady za desítky tisíc korun, které banky mají s obstaráním financí.

V roce 2019 se problematickou situaci pokusila vyjasnit centrální banka. Řekla, že do účelně vynaložených nákladů smí banky zahrnout jen administrativu, která činí řádově několik stovek korun - zpracování formuláře nebo poštovné. Některé banky si však zákon vyložily po svém a do účelně vynaložených nákladů započítávali například i úrokové náklady, které s vytvořením úvěru měly.

