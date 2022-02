Podmínky, za jakých budou moci na trhu působit dodavatelé energií, mají být do budoucna mnohem přísnější než teď. Poslední energetická krize, kdy ceny elektřiny a hlavně plynu vylétly raketově vzhůru, totiž ukázala, jak blízko je k takzvané energetické chudobě. Tedy situaci, kdy si musíte chodit ke státu pro dávky, abyste si doma rozsvítili a zatopili.

Návrhy na možné změny vyhlášek a zákonů zaslal v minulých týdnech na ministerstvo průmyslu a obchodu Energetický regulační úřad (ERÚ). Jde celkem o třicet navrhovaných opatření. Jednak mají vzniknout nová pravidla pro dodavatele energií, která podle ERÚ zajistí, že na trhu budou působit pouze finančně silné společnosti. Druhá oblast jsou úpravy pravomocí a nástrojů, které bude regulátor potřebovat pro přísnější dohled. A třetí okruh se soustřeďuje na pravidla režimu dodavatele poslední instance.

Úřad by podle návrhů mohl nově provádět například neohlášené razie u obchodníků s energiemi, pokud bude mít důvodné podezření, že firma nemá zajištěné dodávky pro své zákazníky. Zpřísnit se mají i samotné požadavky na firmy. Povinně by se musely pojistit, ve hře je i navýšení jejich kapitálu až na desítky milionů korun.

Pro spotřebitele, hlavně z řad domácností, je silnější ochrana před cenovými nárazy, které způsobí nezodpovědný prodavač „teplé vody“, jistě správná věc. Obzvláště když jsme viděli, že část dodavatelů prostě jen vrátila licenci a jelo se dál. Jen jejich klienti prostě platili trojnásobek ceny. Vytlačení části menších firem z trhu nicméně může samozřejmě dolehnout i na zákazníky. Menší trh se totiž rovná menší konkurenci, která tlačí ceny dolů. „Požadavek navýšení základního jmění na několik desítek milionů Kč by znamenal rychlý konec několika desítek malých dodavatelů, z nichž většina poskytuje dobré služby svým zákazníkům,“ varuje například před přehnaným svázáním trhu Jiří Gavor, šéf Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Fakt nicméně je, že počet obchodníků s elektřinou i plynem zažil v posledních pěti letech obrovský boom. Podle poslední výroční zprávy ERÚ za rok 2020 se zvýšil ze 61 firem v roce 2016 na 119 předloni, zdvojnásobil se. Dodavatelů plynu bylo v roce 2016 celkem 98 a předloni už 133, to znamená zhruba o třetinu víc.

Rychlý konec až „několika desítek malých“ obchodníků by se tak na konkurenci projevit mohl. Pokud by odběratelům kvůli tomu ale cena vzrostla, řekněme v řádu nízkých procent, je to jistě lepší než stovky procent, které drtí domácnosti a podniky kvůli firmám typu Bohemia Energy či Lumius.

Výběr týdne

Největší český jednorožec

Obrovský úspěch prožívají zakladatelé českého start-upu Productboard Hubert Palán a Daniel Hejl. Od zahraničních investorů získali na rozvoj své softwarové společnosti dalších 2,7 miliardy korun. Hodnota jejich sedm let staré firmy tak byla oceněna na 37 miliard korun, tedy 1,75 miliardy dolarů. Jde tak o nejcennější start-up v zemi, na druhém místě je prodejce Rohlík.cz.

Tykač nakupuje akcie ČEZ

Firma Belviport Trading Limited miliardáře Pavla Tykače koupila jedno procento akcií energetické skupiny ČEZ. Jde o balík více než 5,38 milionu kusů akcií, který by měl podle aktuální ceny akcií ČEZ na pražské burze hodnotu zhruba 4,38 miliardy korun.

V byznysu lepší než ve sněmovně

Podnikatele Pavla Juříčka to v barvách ANO v Poslanecké sněmovně už nebavilo a vrátil se tak do své firmy, výrobce autodílů Brano Group. Vládě jeho stranického šéfa by dal prý trojku, své firmě ale asi jedničku. Navzdory koronavirové pandemii se jí daří, výnosy firmy dosáhly téměř 6,6 miliardy korun a zisk před zdaněním byl 400 milionů korun.

Reklamy nepřeskakovat!

Jestli se na televizi díváte přes internet a rádi přeskakujete reklamy, tak s tím je asi konec. Změna má přijít od března, kdy u kanálů společnosti Prima zpětné přetáčení reklam skončí. Televize se nedohodla s O2.

Ekonomika loni rostla

Česká ekonomika loni stoupla o 3,3 procenta, zatímco o rok dříve klesla o 5,8 procenta. Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta růst ekonomiky loni táhla výhradně domácí poptávka. Nejvíce přispěly výdaje domácností na konečnou spotřebu a změna zásob. Analytici očekávali, že ekonomika loni stoupla v průměru o 2,9 procenta.

Sklizeno oslavilo 10 let

Síť kamenných prodejen s potravinami lokálních farmářů Sklizeno loni na podzim oslavila deset let na trhu. Hlavní myšlenka, tedy prodávat kvalitní, zdravé a chutné jídlo, se podle brněnského zakladatele Davida Kukly za tu dobu nezměnila. Dnes pod společnost Sklizeno Foods spadají i značky My Food a Náš grunt. Kromě toho firma nakoupila podíly ve výrobních podnicích a farmách.

Náš úspěšný Armén

Firma Gevorkyan míří na pražskou burzu. Slovenský metalurgický podnik založil byznysmen z Arménie, přečtěte si jeho příběh.