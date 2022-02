Jakou si dáte? Čokoládovou s kousky brownies, vanilkovou s těstem na sušenky, nebo twitterovou s pořádnou porcí křupavých geopolitických komentářů? Američtí zmrzlináři z Ben & Jerry’s mají nabídku skutečně pestrou a výrobu zmrzliny dlouhodobě míchají s politickým aktivismem. Už minulý rok strhla firma vlnu bouřlivých reakcí svým rozhodnutím ukončit prodeje své zmrzliny na Izraelem okupovaných územích Palestiny, jelikož je to v „rozporu s jejími hodnotami“. Minulý týden se pak v souvislosti se vzrůstajícím napětím na hranicích Ruska a Ukrajiny opřela do amerického prezidenta Joea Bidena. Vysíláním amerických vojáků do Evropy podle firmy Biden „rozdmýchává plameny války“.

Prohlášení reaguje na páteční přílet prvních amerických jednotek do Německa. Biden schválil vyslání celkem tří tisíc vojáků, kteří mají bránit přelévání ukrajinské krize do Evropy. Většina z nich zamíří do Polska a Rumunska, jen zhruba 300 vojáků zůstane v Německu. Biden navíc koncem ledna uvedl do pohotovosti 8500 vojáků, kteří mají být v případě potřeby připraveni pro rychlé nasazení.

