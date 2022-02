Česká investiční skupina Wood & Company spouští novátorský projekt, označovaný zkratkou SPAC, a začíná tuto investici nabízet zájemcům. Investorům na pražské burze se tak otevírá nová příležitost jak zhodnotit peníze.

Wood vytvořil investiční nástroj, který na rozvinutých akciových trzích, zejména v USA, nabíral v posledních letech na popularitě. SPAC (special purpose acquisition company) je jakousi schránkou, do níž investoři vloží peníze a firma pak vstoupí na burzu. Poté SPAC rok i déle čeká na příležitost koupit jinou perspektivní společnost, se kterou se posléze sloučí. Touto cestou SPAC usnadňuje cílové firmě vstup na akciový trh. Tentokrát by šlo o první SPAC ve střední a východní Evropě a ambicí Wood je jeho prostřednictvím oživit aktivitu na pražské burze.

Dokumentaci k plánovanému projektu schválila v pondělí Česká národní banka a skupina jej zveřejnila na zvláštní webové stránce. Nová firma nese název WOOD SPAC One, výběr peněz od investorů potrvá od 10. února do 1. dubna. Firma vstoupí na pražskou burzu 11. dubna. Wood ji vytvořil ve spolupráci s mezinárodní poradenskou společností Oaklins, která několik těchto transakcí již uskutečnila. Záměrem je vybrat od investorů až jednu miliardu korun a během asi roku najít vhodnou cílovou firmu, kde by noví investoři měli minoritní podíl.

Webová stránka projektu uvádí, že půjde o „unikátní příležitost investovat do zdravé středoevropské společnosti s růstovým potenciálem, působící na atraktivním trhu“. Minimální investice do SPAC bude 250 tisíc korun, čímž se pražská skupina snaží otevřít tuto možnost i širšímu okruhu investorů, ne jen velmi movitým klientům.

Spolumajitel a partner Woodu Jan Sýkora řekl v rozhovoru HN, že SPAC bude cílit na sloučení s firmou z oblasti technologií, nové ekonomiky nebo společností z nějakého tradičního sektoru, jako je strojírenství. Pravidla SPAC nedovolují zveřejňovat informace o zvažované cílové firmě.

Podrobnosti připravujeme.