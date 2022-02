Gerhard Fischer vedl českou drogistickou jedničku – společnost dm – 25 let. Ke konci září ale odešel do důchodu. Do čela řetězce, který rakouský manažer vytáhl k více než 11miliardovým tržbám, ale místo něj nenastoupil další muž nebo...

25. 10. 2021 ▪ 5 min čtení