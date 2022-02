Tři ze čtyř největších bank v zemi vydaly výsledky za loňský rok. Česká spořitelna to udělá až na konci února. Ze zveřejněných čísel vyplývá několik zajímavých trendů a informací.

1. Banky jsou na tom dobře

Všechny tři velké banky hlásí meziroční nárůsty čistého zisku o desítky procent, což je dáno hlavně opatrností v roce 2020, kdy vytvářely větší rezervy k úvěrům. Zisky bank se loni v některých případech přiblížily k předcovidové úrovni. ČSOB loni vykázala zisk 16,2 miliardy (předcovidové období: v roce 2019 19,7 miliardy, ve 2018 15,8 miliardy), Komerční banka loni vydělala 12,7 miliardy (ve 2019 14,9 miliardy, ve 2018 14,8 miliardy), UniCredit 6,6 miliardy (v roce 2019 10,1 miliardy, ve 2018 devět miliard). I další banky hlásí miliardové zisky – Raiffeisenbank 4,7 miliardy, Moneta čtyři miliardy.

2. Víc lidí spoří

Banky ve výsledcích zároveň hlásí nárůst peněz ve spořicích účtech a investičních nástrojích, typicky ve fondech. A i když na tom část společnosti není dobře, celkově mají Češi na účtech nejvíc peněz v historii a část z nich dávají do investic. Výsledkem pro banky třeba je i to, že jim citelně, někdy i o více než deset procent, vzrostly příjmy z poplatků.

3. Výjimečná hypoteční mánie

Loni banky poskytly hypotéky za rekordních 400 miliard korun. A těžily z toho. Letos už se takové žně neočekávají, zejména kvůli růstu úrokových sazeb a rostoucím cenám nemovitostí přibývá lidí, kteří na hypotéku nedosáhnou. I přes pokles poskytnutých hypoték o desítky procent bude nadále hlad po nemovitostech.

4. Úvěry se splácejí

Byl to jeden z největších ekonomických strašáků, když covid vypukl – lidé a firmy nebudou schopni splácet své dluhy. Stát přistoupil ke krokům do té doby nepředstavitelným, jako třeba odklad splátek. A opět, i když řada lidí i firem na tom není dobře, celkový podíl těch, kteří nejsou schopni splácet včas, nijak dramaticky neroste. V registrech Solus podíl loni klesl z 5,7 na 5,15 procenta. Podle České bankovní asociace podíl problematických úvěrů lehce poklesl a činil loni v prosinci u spotřebitelských půjček 4,67 procenta, u hypoték 0,74 procenta a u podnikových úvěrů 3,83 procenta.

Desetitisíce krachů firem, jak zaznívaly některé prognózy na jaře 2020, se bohudík nekonají. Lze ale čekat, že s inflací a nárůstem úrokových sazeb může přibýt nesplácených úvěrů, nemělo by však nastat něco, co by bankám dělalo velké problémy.

5. Banky propouštějí

Pokračuje trend, kdy banky snižují počty zaměstnanců. Komerční banka loni dokonce dokázala absolutně snížit personální náklady, a to v době, kdy mzdy rostou ve vyšších jednotkách procent. Podle informací z bank budou finanční domy v propouštění pokračovat i letos.

Výběr týdne

Další charitativní rekord v Česku

Bratři Adam, Mariusz a Valdemar Wałachovi, zakladatelé Walmarku, založili filantropickou nadaci 3WFoundation, do které nenávratně převedli část svého majetku. Oceněn byl na 1,8 miliardy korun. Miliardáři z česko-polského pomezí chtějí podporovat hlavně křesťanské organizace. Tady si můžete s bratry přečíst velký rozhovor pro HN.

Kdo pocítí škrty

Občané podle premiéra Petra Fialy téměř stomiliardové škrty nepocítí. Což zní těžko uvěřitelně. Co je jasné, škrty v rozpočtu pocítí armáda a majitelé solárů, zdravotní pojišťovny musí jet na rezervu. Jak komentuje kolegyně Julie Hrstková, konsolidace rozpočtu bolí už teď. A lepší to v dalších letech být nemůže.

Index prosperity: Česko je v top 10 v rámci EU

Česko je devátá nejvyspělejší ekonomika v EU, zároveň je nejlepší ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku. Vyplývá to z nového Indexu prosperity zaměřeného na ekonomiku, který sestavili a ve čtvrtek zveřejnili analytici České spořitelny a portálu Evropa v datech.

Chystá se obchod až za sedm miliard korun

Německá MVV Energie opouští český trh. Cena za portfolio tepláren může dosáhnout až sedmi miliard korun.

Otázky a odpovědi: První SPAC v Česku

Skupina Wood začíná nabízet investorům svoji schránkovou firmu SPAC. Získat od nich chce až miliardu korun. Proč to dělá, jaká jsou rizika, na to se snaží odpovědět tento text.

Spím dobře

Trhy ocení hodnotu, která za Eurowagem je, říká v rozhovoru pro HN zakladatel a spolumajitel firmy Martin Vohánka.

Příběh jednoho z nejbohatších lidí Asie

Začínal s diamanty, přežil útok teroristů. Magnát Adani pronikl do čela žebříčku nejbohatších lidí Asie.

Jako angličáky

Tesla a Volvo chtějí vyrábět auta jako angličáky. Využijí obřích strojů na tlakové lití hliníku.

Teplo podražilo v některých městech skoro na trojnásobek

Začalo to elektřinou, následoval plyn a letos se vlna zvyšování cen přelévá i do dodávek tepla. Zdražení už od ledna na svých vyúčtováních pocítil téměř každý, kdo je napojený na teplárenskou síť. Někdy si lidé připlatí i dvouapůlnásobek toho, co platili minulý rok.

Pět kandidátů na šéfa Lesů ČR

Šéfem Lesů ČR chce být i stíhaný exředitel Daniel Szórád. Známe také jména dalších čtyř uchazečů.

Tahanice o nádraží pokračují

Válka s Grandi Stazioni o stamiliony za hlavní nádraží pokračuje. Soudkyně chce podrobnější posudek.

Hon na Peloton

Na výrobce rotopedů Peloton si brousí zuby Nike, Apple nebo Amazon.

Nekula: Méně řepky do biopaliv

Omezíme pěstování řepky a kukuřice pro biopaliva, říká v rozhovoru pro HN ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Exkancléř do vedení Gazpromu

Miliony z Moskvy v době, kdy ruská armáda hrozí Ukrajině. Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder míří do vedení Gazpromu.