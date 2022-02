Největší česká finanční skupina PPF, která podniká v oblastech od spotřebitelských půjček, telekomunikací až po strojírenství, rozšiřuje aktivity v televizním byznysu. Do své skupiny středoevropských televizí CME, jejíž součástí je i česká Nova, přibude za 50 milionů eur (1,2 miliardy korun) i soukromá televize v Chorvatsku.

CME, celým názvem Central European Media Enterprises, se dohodla s mediální skupinou RTL Group na koupi televizní společnosti RTL Hrvatska. Obě firmy to uvedly v tiskových prohlášeních. RTL Hrvatska je na tamním trhu druhá největší co do sledovanosti, s podílem kolem 27 procent. Součástí dohody navíc je, že RTL bude dlouhodobě inkasovat poplatky za práva k použití značky RTL na chorvatském trhu.

Firmy uvedly, že transakce ještě podléhá schválení řady orgánů, například chorvatského antimonopolního úřadu a tamní agentury pro elektronická média. Obchod by měl být vypořádán ve druhém čtvrtletí letošního roku, uvedla RTL.

CME vlastní v České republice největší televizní stanici Nova a také provozuje komerční televize ve čtyřech dalších zemích – na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a ve Slovinsku. Skupina také napříč trhy provozuje službu Voyo, což je online platforma pro videa na přání.

Didier Stoessel, generální ředitel CME, napsal v tiskové zprávě, že i v Chorvatsku se CME zaměří na digitalizaci, lokální televizní obsah a tvorbu zpravodajství.

„Jsme vždy připraveni realizovat zajímavé investiční nápady s cílem dosáhnout růstu naší hodnoty,“ napsal Stoessel. „Adriatický region nabízí výjimečné příležitosti a má značný potenciál růstu.“ V sousedním Slovinsku CME provozuje televizi ProPlus.

RTL Hrvatska byla v Chorvatsku první komerční televizí. Spustila vysílání v roce 2004. Skupina RTL byla od počátku majoritním vlastníkem a v roce 2015 se stala vlastníkem jediným. Za 18 let se záběr stanice rozrostl na osm kanálů a řadu digitálních služeb.

V současnosti má tři volně šířené programy – RTL Televizija s všeobecným zaměřením, RTL 2 zaměřený na filmy, seriály a sport, a dětský kanál RTL Kockica. K tomu má i placené programy jako RTL Passion, RTL Crime nebo RTL Croatia World, určený Chorvatům žijícím v zahraničí. Také provozuje digitální služby, včetně dvou streamovacích, a má i vlastní hudební značku RTL Music.

Elmar Heggen, zástupce generálního ředitele skupiny RTL řekl v tiskové zprávě, že prodej je “v souladu se strategií konsolidace” a také nejlepší strategickou variantou” pro RTL Croatia.

Skupina RTL, se sídlem v Lucembursku, je jedním z největších mediálních konglomerátů v Evropě. Provozuje téměř 70 televizních kanálů, 38 rádiových stanic a podniká v distribuci, výrobě obsahu a digitální zábavě. Televize a rádia má v Německu, Francii, zemích Beneluxu, ve Španělsku, Maďarsku a Chorvatsku.