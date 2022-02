Finanční skupina PPF pokračuje v personálních změnách ve vedení výrobce vlaků a tramvají Škoda Transportation. Na pozici generálního ředitele (CEO) celé skupiny jmenovala Didiera Pflegera, který dosud pracoval pro konkurenční skupinu Alstom. Pfleger ve funkci nahradí Petra Brzezinu, jenž Škodu vedl od roku 2018. PPF to oznámila v tiskové zprávě.

„Didier Pfleger je špičkovým manažerem s bohatými zkušenostmi s řízením velkých mezinárodních průmyslových firem, zaměřených na moderní technologie a inovace,“ stojí v tiskové zprávě. Už v lednu PPF v samotné Škodě Transportation vyměnila šéfa obchodu a posílila vedení o manažera pro výrobu a logistiku.

Pfleger v Alstomu působil více než deset let. Byl členem nejvyššího vedení a ředitelem divize APTIS zaměřené na výrobu a prodej elektrobusů. Byl také prezidentem regionální divize Alstomu pro Blízký východ, Afriku a Střední Asii. Podle PPF přispěl v těchto rolích k výraznému zlepšení tržeb i ziskovosti.

PPF napsala, že od nového šéfa skupiny Škoda očekává geografickou expanzi, zvýšení tržního podílu na světovém trhu a další kroky firmy směrem k diverzifikaci portfolia dopravních systémů.

„Mezi mé okamžité cíle patří zvýšení ziskovosti společnosti, stejně jako zajištění provozní spolehlivosti a kvality v období výrazného růstu, který Škoda v současnosti zažívá,“ napsal Pfleger v tiskové zprávě. Také dodal, že jeho cílem bude navázat na to, co PPF do firmy v posledních letech vložila, a „mobilizovat“ manažerské týmy i zaměstnance.

Společně se jmenováním Pflegera do funkce CEO posílilo vedení Škody o další manažery, z nichž někteří pracovali pro největší globální hráče v oboru. Mike Niebling, který nově řídí obchod skupiny Škoda, přichází z výrobce letadel Bombardier. Do čela řízení výroby a logistiky nastoupil Radoslaw Banach, který dříve vedl výrobní podniky Alstomu v Polsku. Skupina Škoda nedávno rovněž jmenovala Martina Oravce svým novým finančním ředitelem. Ten dosud pracoval jako finanční ředitel telekomunikačního operátora Telenor v Maďarsku, který také patří do portfolia firem PPF.

Škoda vyrábí nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlaky a soupravy metra, také elektrobusy a trolejbusy i řídicí a pohonné systémy. Skupina ve svých společnostech zaměstnává přes pět a půl tisíce lidí. V České republice má několik dceřinek – například Škoda Electric, Škoda Vagonka, Škoda Pars a Škoda Ekova. Další firmy jsou v Německu, Finsku, Maďarsku a Rusku.