Zatímco výpadek v točené Kofole stejnojmenná společnost loni kvůli covidu počítala v milionech litrů, u benzinek nebo v nápojových automatech se jejím nápojům dařilo. „Lidé opět cestují, kupují si při tom plechovky nebo vodu a také děti se vrátily do škol, což je pro nás důležité,“ říká v rozhovoru pro HN Daniel Buryš, místopředseda představenstva nápojářské skupiny Kofola, který má mimo jiné na starosti český a slovenský trh. I to podle něj přispělo k tomu, že se společnost loni v tržbách i provozním zisku dostala nad výsledky z předcovidového roku 2019. „Pandemii jsme zvládli už druhý rok po sobě a věřím, že ji zvládneme i letos,“ je přesvědčen Buryš. V rozhovoru hovoří také o tom, jaké chyby firma udělala, když vstupovala na pražskou burzu, kolik dalších akcií chce prodat nebo proč Kofola koupila e-sportový tým.

HN: Kofola loni podle předběžných výsledků dokázala dostat tržby i provozní zisk EBITDA na předcovidovou úroveň. Tržby vzrostly meziročně o 7,5 procenta na 6,636 miliardy korun a EBITDA o 9,2 procenta na 1,125 miliardy. Jaký to byl pro Kofolu rok?

Kofole se loni dařilo. Dosáhli jsme historicky nejvyššího provozního zisku EBITDA a vrátili jsme se na úroveň před pandemií, což je pro nás základ. Výsledky předčily očekávání naše i burzovních analytiků. Co se týče obratu, tak ten sice vzrostl meziročně o 7,5 procenta, ale při srovnání s úrovní před pandemií, pokud budeme brát srovnatelné hodnoty, protože mezitím jsme udělali poměrně významnou akvizici minerálek Ondrášovka a Korunní, tak je obrat oproti roku 2019 o sedm procent nižší. Kdybych to ale měl shrnout, tak pandemii jsme zvládli už druhý rok po sobě a věřím, že ji zvládneme i letos.

HN: Co táhlo růst tržeb?

V českém a slovenském nápojovém byznysu to byl impulzní prodej výrobků takzvaně „na cestu“. Když bych naše podnikání rozdělil do několika skupin, tak je to prodej v gastronomii, pak je to kategorie „na cestu“, což jsou typicky plechovky nebo půllitrové lahve, které si koupíte na benzínové stanici nebo v nápojových automatech a pak je to maloobchod. A právě ta druhá zmíněná kategorie se vzpamatovává velice rychle, lidé opět cestují, kupují si při tom plechovky nebo vodu a také děti se vrátily do škol, což je pro nás důležité. Maloobchod v pandemii covidu zasažen nebyl, ale v gastru nás čeká ještě dlouhá cesta k předcovidovým hodnotám.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.