Řidiči v Praze se musí připravit na dopravní omezení kvůli opravám Barrandovského mostu. Po rekonstrukci základů mostu, která skončila loni v listopadu a vůbec neovlivnila dopravu, se blíží zahájení vrchní stavby. To však znamená, že začne čtyři roky dlouhý proces silničních prací a objížděk. Most se ale zcela podle plánu neuzavře, vždy budou fungovat tři pruhy v každém směru. Návrh dopravních omezení představil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) a zástupci Technické správy komunikací (TSK).

Při opravě Barrandovského mostu v Praze budou muset řidiči cestou ze Strakonické na Jižní spojku a dále na východ města využít objízdnou trasu po Pražském okruhu nebo vratnou rampu u Lihovaru. Otevřen bude sjezd z vnějšího okruhu do Písnice, který je nyní uzavřen. Na mostě bude jízdní pruh ze Smíchova do Krče převeden do protisměru a v obou směrech bude počet pruhů snížen ze čtyř na tři. Zároveň dojde ke změnám v MHD.

Práce by měly začít v první polovině května a potrvají 110 dní, provede je firma Porr za 594,5 milionu korun. Barrandovský most je ve špatném stavu a nebyl nikdy opravován. Celková rekonstrukce potrvá nejméně čtyři roky a rozdělí se do čtyř podetap do roku 2025.

Jako první začne oprava jižní mostovky a zároveň s tím bude vyměněna rampa ze Strakonické. „Chceme pohyb vozidel suplovat objízdnou trasou po Pražském okruhu a potom místně nabídnout variantu vratné rampy na Lihovaru. Nicméně ta nebude mít takovou kapacitu, kterou má normální rampa,“ řekl Michal Peterka z TSK.

Řidiči, kteří pojedou ze Strakonické například na východní okraj Prahy, by měli využít vnějšího okruhu. Rampa u Lihovaru bude sloužit zejména pro řidiče jedoucí do Krče a nejbližšího okolí. V souvislosti s otáčením na Lihovaru bude snížen počet pruhů na Strakonické ve směru z centra ze dvou na jeden.

Dočasně bude otevřen sjezd z Pražského okruhu do Libušské ulice, který je již od vzniku okruhu uzavřen. To uleví Modřanské. Podle Scheinherra bude otevřen pouze po dobu oprav, poté bude opět neprůjezdný. Rozšířena bude i sjezdová rampa z Barrandovského mostu na Modřanskou, kde přibude jízdní pruh, což podle dopravních inženýrů zabrání vzniku kolon táhnoucích se z rampy na most.

Změny se dotknout i MHD, posíleny budou tramvajové linky 2 a 21 a zvýší se průjezdnost tramvají na Zlíchově či Palackého mostě. Upraveny budou linky autobusů 125, 170 nebo 196. Preference MHD bude zlepšena v ulicích Československého exilu, Vrbově, Jeremenkově nebo Ke Krči. Kvůli hrozícímu kolapsu po případné nehodě bude co nejblíže mostu připravena odtahová služba a záchranáři.

Kdy přesně oprava začne, zatím není jisté. TSK čeká na vypršení zákonné lhůty, kterou mají účastníci tendru na odvolání. Potom s vítězem tendru podepíše smlouvu. Od účastníků tendru TSK podle jejího šéfa Jozefa Sinčáka nezaznamenala kritiku. Podpis smlouvy je podle něj otázkou dnů.

Postup příprav opravy v uplynulých týdnech kritizovala opoziční ODS, podle které město nekomunikuje s městskými částmi a nemá připravena nutná dopravní opatření. Scheinherr to odmítl, například s radnicemi Prahy 4 a 5 prý město jedná víc než rok.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě. Ve špatném stavu je Libeňský nebo Hlávkův most, jejichž opravu TSK připravuje. V případě Libeňského mostu by práce měly začít letos. Rekonstrukci vyžaduje také Palackého most.