Někdejší šéf Komerční banky Radovan Vávra se v posledních letech stal influencerem. Jeho debaty o financích a ekonomické komentáře mu zajistily status jakéhosi investičního guru a přilákaly desítky tisíc čtenářů a followerů na sociálních sítích. O to větší bylo tento měsíc překvapení, když Vávra oznámil společný projekt s tokenovou firmou XIXOIO extravagantního podnikatele Richarda Watzkeho. XIXOIO někteří odborníci považují za promyšlený podvod.

XIXOIO se chce prosadit v takzvané tokenizaci, způsobu rozdělení majetku mezi investory pomocí technologie, na které běží například kryptoměny. Na sklonku loňského roku zaplavila reklamní kampaň Watzkeho firmy internet, noviny, televizi i metro. Několik lidí z byznysu řeklo, že jde o příliš riskantní podnik či rovnou o projekt na způsob takzvaného letadla.

Vávra taková nařčení odmítá. Je akcionářem v podniku SimpleCell, který plánuje přes XIXOIO token vydat a od investorů pak za něj získat v několika vlnách asi 200 milionů korun. SimpleCell tak má ambici být průkopníkem v novém způsobu firemního financování.

SimpleCell je operátorem sítě pro internet věcí (IoT), pokrývající většinu území Česka. Na této síti běží například projekty vzdálených odečtů s vodárenskou společností Veolia nebo s plynárenskou společností innogy. Záměrem je za peníze od investorů nabídnout českým domácnostem speciální „chytré“ elektroměry, které umožní optimalizovat odběr elektřiny a uspořit.

V rozhovoru pro HN se Vávra netají tím, že projekt je na počátku, je riskantní a není jasné, jaké z něho budou výnosy. Proto ho podle něj ani nelze financovat běžnou cestou, jako jsou dluhopisy nebo emise akcií na burze. „Při své profesionalitě bych se styděl toto dávat do Excelu a prezentovat to investorům. Neumím to namodelovat,“ říká.

HN: XIXOIO loni sklízelo kritiku ze všech stran, že jeho vlastní token zatím není obchodovatelný. V médiích se objevovala i podezření, že ta firma je podvod. ČNB se postavila proti tomu, že se XIXOIO zaštiťuje jejím jménem. Není pro SimpleCell propojení s projektem Richarda Watzkeho reputační riziko?

S tou znalostí, co teď máme, rozhodně ne. Souhlasím ale s vámi, že když jsem tento projekt poprvé zaregistroval, asi bych jim kvůli komerčnímu partnerství nezavolal. Pak byla shoda okolností, že nás kdosi seznámil, a já jsem tehdy Richardovi některé věci začal až trochu drze vytýkat. Říkal jsem mu, že této komunitě dělá medvědí službu.

