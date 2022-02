Televizní skupina Prima odložila o čtvrt roku začátek omezení přetáčení reklam v pořadech na svých kanálech u poskytovatelů on-line televizního vysílání. Prima to v úterý oznámila v tiskové zprávě. Kvůli omezení přetáčení byla Prima ve sporu s operátorem O2. Na začátku února uvedla, že od 1. března ukončí distribuci svých kanálů ve službě O2 TV, protože se s operátorem nedohodla na podmínkách spolupráce. Podle O2 i operátora Vodafone žádala Prima, aby byla od března ukončena možnost přetáčení programů, a to kvůli přeskakování reklamních bloků. Nově chce Prima omezení přetáčení zavést od června.

Prima podle O2 původně požadovala po poskytovatelích on-line vysílání, aby ukončili možnost přetáčení pořadů, nebo za zpětné zhlédnutí a přetáčení hradili platby navíc. Potvrdil to již dříve také Vodafone. Mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec řekl ČTK, že Prima požadovala, aby každý, kdo bude šířit její programy, znemožnil od 1. března svým zákazníkům přeskakování nebo přetáčení reklamy. Dnes oznámil komerční ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek, že se zavedení nových pravidel pro omezení přetáčení posunulo u všech operátorů na 1. června.

Prima podle Pořízka přichází kvůli přetáčení reklam v internetovém vysílání každoročně o stovky milionů korun. „Zdroje z reklamních příjmů jsou pro nás coby komerční televizi zcela zásadní. V praxi jde o hlavní zdroj financování výroby našich pořadů. Stále rostoucí trend zpětného sledování pořadů a s tím spojeného přetáčení reklam v kombinaci se všeobecným trendem růstu cen, který zvyšuje náklady na produkci pořadů, je pro naši skupinu nadále neúnosný,“ sdělil.

Operátorům poskytujícím on-line vysílání nabídne Prima různé varianty úprav přetáčení reklam. V první variantě budou moct diváci reklamy přeskočit během zpětného sledování po méně než polovině reklamního bloku. V druhé bude televizní reklamní blok nahrazen kratší on-line reklamou a ve třetí variantě operátor zcela vykoupí práva na možnost přeskakování reklamy. Čtvrtou možností je, že operátor nezvolí žádnou z dříve zmíněných variant, a v tom případě bude podle Primy muset přetáčení reklamy zakázat.

Podle předchozích vyjádření O2 měla Prima přemrštěné finanční požadavky za zachování možnosti zpětného zhlédnutí a přetáčení programů. V konečném součtu by to podle operátora znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent. Prima to na začátku února popřela. Skupina tehdy uvedla, že za distribuci tzv. lineárních kanálů a odloženou sledovanost požaduje navýšení poplatku o méně než pět korun v přepočtu na jednu domácnost.

Skupina Prima provozuje celoplošné televizní vysílání programů Prima, CNN Prima News, Prima Cool, Prima Zoom, Prima Max, Prima Love, Prima Krimi, Prima Star a Prima Show. Kromě toho patří skupině také weby, například iPrima.cz. Operátor O2 je prostřednictvím O2 TV největším provozovatelem digitálního televizního vysílání v Česku. Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV dosáhl podle posledních údajů k loňskému 30. září 586 tisíc, což bylo meziročně o 83 tisíc více.