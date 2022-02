Válka na Ukrajině, kterou ve čtvrtek rozpoutalo Rusko, ohrožuje výrobu oceli a železa v Česku. Válečná situace může přerušit dovoz železné rudy nebo žáruvzdorných materiálů, které tuzemské průmyslové podniky kupují právě na Ukrajině. Podle Daniela Urbana z Ocelářské unie tvoří železná ruda z Ukrajiny tři čtvrtě spotřeby českých hutí. „Je to naprosto zásadní dodavatel. Mimo železnou rudu tuzemské hutě odebírají také speciální výrobky nebo polotovary z Ukrajiny i Ruska,“ vysvětluje Urban. Loni do Česka zamířily vlaky s rudou za více než 18 miliard korun.

Například Železárny Štěpánov, které na Brněnsku vyrábějí armatury, součásti strojů nebo odlitky z tvárné litiny a hliníku, berou asi polovinu veškerého surového železa z Ukrajiny nebo Ruska. Část surovin firma odebírá i z Německa a právě těmi by mohla případné výpadky nahradit. „V případě ztráty dodávek z Ruska a Ukrajiny ale čekám masivní zdražení německé produkce a možná i nedostatek. To by mohlo omezit naši výrobu, případně by nám to zvýšilo náklady,“ míní šéf železáren David Matoušek s tím, že se obává také odlivu ukrajinských pracovníků, kteří pro podnik pracují, pokud dostanou povolávací rozkaz z Ukrajiny.

Oslovené ocelárny a železárny však zatím žádné výpadky nezaznamenaly. „Zásobování dosud funguje bez problému, nicméně pracujeme na posílení našeho dodavatelského řetězce,“ uvádí mluvčí ostravské huti Liberty Barbora Černá Dvořáková. Liberty dováží většinu železné rudy právě z Ukrajiny, stejně jako nedaleké Třinecké železárny. „Intenzivně pracujeme na rozšíření spektra našich dodavatelů z jiných světových rudných dolů,“ dodává mluvčí železáren Petra Macková. Obě společnosti dál nechtějí situaci komentovat s tím, že další kroky budou záležet na vývoji situace. Podle Mackové ale v Třinci není na pořadu dne omezení výroby.

Firmy berou rudu z naleziště u města Krivoj Rog, které je vzdálené asi 320 kilometrů vzdušnou čarou od Mariupolu, jenž leží na břehu Azovského moře. Podle Urbana z Ocelářské unie sice české hutě mají zásoby suroviny, pokud by ale nastal výpadek, bylo by to vážné. Podniky mohou surovinu dovážet z Austrálie nebo Brazílie, což jsou dva největší producenti železné rudy na světě. „Ale je to logisticky i finančně náročné, nestačí zajistit námořní dopravu, je třeba dostat suroviny z evropského přístavu do Česka. V dnešní době může dovoz trvat dva měsíce i víc,“ popisuje Urban.

Ocelárny i železárny se obávají také rostoucích cen plynu, který potřebují k výrobě. Problém by to byl například pro společnost Vítkovice Steel, která v Ostravě vyrábí ocelové plechy a válcované výrobky. „Na Ukrajině nakupujeme bramy (vsázka při výrobě plechů – pozn. red.) a ty vyrábí více firem od nás na východ i na západ, takže závislí na Ukrajině nejsme. Ale těžko se předpovídají dopady konfliktu a sankcí do cen, do logistiky apod.,“ říká mluvčí firmy Jana Dronská.