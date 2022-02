Česko pošle na Ukrajinu, která čelí ruské invazi, vojenský materiál v hodnotě 188 milionů korun. Jedná se o 30 tisíc pistolí, 7000 útočných pušek, 3000 kulometů, několik desítek pušek pro ostřelovače a asi milion nábojů. Přepravu zbraní včetně munice zajistí česká strana. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v sobotu v poledne na tiskové konferenci uvedla, že cílem je pomoc na Ukrajinu dopravit co nejdříve, přeprava bude zajištěna v řádu hodin.

„Darovaný materiál byl stanovený na základě seznamu, který jsem ve čtvrtek dostala od ukrajinského velvyslance. Naše měřítko byl seznam a rychlost, s jakou jsme schopni materiál přivézt. Ukrajina si jej převezme na domluveném místě,“ sdělila Černochová.

S tímto materiálem Česko rovněž pošle munici, kterou vláda Ukrajině darovala v lednu a zatím zůstávala ve vojenských skladech. K tomu Černochová dodala, že nebyla chyba na straně tuzemského ministerstva obrany. Domluva podle ní byla, že si Ukrajina dělostřeleckou munici převezme na českém území, ale již to nestihla.

O darování vojenského materiálu informoval na Twitteru také slovenský ministr obrany Jaro Naď. Jedná se o 12 tisíc kusů munice, 10 milionů litrů nafty a 2,4 milionu litrů leteckého benzinu. Hodnota pomoci činí přibližně 272 milionů korun.

V noci na sobotu zorganizoval britský ministr zahraničí virtuální dárcovskou konferenci, na které se 27 států dohodlo na materiální podpoře Ukrajiny. Informovala o tom stanice Sky News. Do země pošlou munici, protitankové nebo protiletadlové zbraně a dodávky lékařského materiálu. Podle Sky News se k akci připojily i nečlenské země NATO a státy, které až doteď byly proti dodávkám vojenského materiálu na Ukrajinu.

Brzy ráno se objevily zprávy, že do země pošle zbraně i Francie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že se na dodávkách vojenského materiálu dohodl s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Dvě stě protivzdušných raket Stinger pošle i Nizozemsko.

Už v pátek odpoledne dorazil na Ukrajinu vojenský konvoj s materiálem z Polska. Na svém twitterovém účtu to oznámil tamní ministr obrany. První zásilka obsahuje osm bezpilotních letounů, stovku minometů ráže 60 milimetrů i s 1500 náboji, 1770 nábojů do houfnic ráže 152 milimetrů, více než 30 tisíc nábojů do protiletadlových děl ráže 23 milimetrů a 42 tisíc přileb, napsal list Gazeta Wyborcza s odvoláním na zdroj z ukrajinské prezidentské kanceláře.

Kyjev očekává, že Polsko ještě dodá 10 tisíc útočných pušek Grot a protitankové řízené střely Javelin americké provenience, což ale závisí na tom, zda USA slíbí, že Polsku dodají nové střely.

Protitankové a další zbraně na obranu proti ruské invazi poslaly také pobaltské státy nebo Velká Británie. Kritika se v minulých týdnech valila hlavně na Německo, které se dodávkám zbraní bránilo a na Ukrajinu zaslalo jen vojenské helmy.