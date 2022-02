V noci z pátku na sobotu zorganizoval britský ministr zahraničí virtuální dárcovskou konferenci, na které se 28 států dohodlo na materiální podpoře Ukrajiny. Informovala o tom stanice Sky News. Do země, která čelí ruské invazi, pošlou munici, protitankové nebo protiletadlové zbraně a dodávky lékařského materiálů. Podle Sky News se k akci připojily i nečlenské země NATO a státy, které až doteď byly proti dodávkám vojenského materiálu na Ukrajinu.

Zbraně pošle i Česko. Ministerstvo obrany ráno oznámilo, že na Ukrajinu pošle vojenský materiál v hodnotě 188 milionů korun.

Brzy ráno se objevily zprávy, že do země pošle zbraně i Francie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že se na dodávkách vojenského materiálu dohodl s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Dvě stě protivzdušných raket Stinger pošle i Nizozemsko.

Už v pátek odpoledne dorazil na Ukrajinu vojenský konvoj s materiálem z Polska. Na svém twitterovém účtu to oznámil tamní ministr obrany. První zásilka obsahuje osm bezpilotních letounů, stovku minometů ráže 60 milimetrů i s 1500 náboji, 1770 nábojů do houfnic ráže 152 milimetrů, více než 30 tisíc nábojů do protiletadlových děl ráže 23 milimetrů a 42 tisíc přileb, napsal list Gazeta Wyborcza s odvoláním na zdroj z ukrajinské prezidentské kanceláře.

Kyjev očekává, že Polsko ještě dodá 10 tisíc útočných pušek Grot a protitankové řízené střely Javelin americké provenience, což ale závisí na tom, zda USA slíbí, že Polsku dodají nové střely.

Protitankové a další zbraně na obranu proti ruské invazi poslaly také pobaltské státy nebo Velká Británie. Kritika se v minulých týdnech valila hlavně na Německo, které se dodávkám zbraní bránilo a na Ukrajinu zaslalo jen vojenské helmy.

Česká vláda už na konci ledna schválila, že pošle na Ukrajinu dělostřeleckou munici. Jak HN informovaly před dvěma dny, munice ale zůstala stále ještě ve vojenských skladech.