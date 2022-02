Krabice plné obvazů, hygienických prostředků či spacáků míří vlakem provozovaným skupinou nadšenců z Brna ke slovensko-ukrajinské hranici. Materiální pomoc, kterou darovali lidé v Praze, Brně a dalších městech, je určena pro Ukrajince zasažené ruskou invazí. Starší lidé a ženy s dětmi, které budou chtít, mohou tímto vlakem následně přicestovat do Česka. Několik vagonů zůstane na Ukrajině a poskytne střechu nad hlavou těm, kteří to budou potřebovat.

Sbírku a provoz vlaku zařizuje Vlakfest, skupina přátel, která se dala dohromady kolem dobrodruha a podnikatele Alberta Fikáčka v roce 2019. Zprvu se soustředili na organizaci hudebně-cestovatelského festivalu ve vlaku. Už loni ale vlak nevyužili jen k zábavě a poznávání, ale také k pomoci. Na začátku července jej dopravili do tornádem postižené oblasti na Moravě, kde vlak sloužil jako ubytování pro dobrovolníky, záchranné složky a všechny, kdo přijeli pomáhat na jižní Moravu.

Vznikla tak iniciativa Železnice pomáhá, která tentokrát reaguje na dění na Ukrajině. Fikáček v úterý vyhlásil sbírku, v níž žádal o spacáky, čelovky, baterie, zdravotnický materiál, základní léky nebo hygienické potřeby. V Brně lidé potřebné věci nosili do Expediční klubovny, v Praze na Smíchovské nádraží. Odtud pak dobrovolníci materiální pomoc převáželi do vlaků umístěných v Brně a Praze.

Na Ukrajinu veze obvazy a spacáky, do Čech se může vrátit až se 700 Ukrajinci. Foto: VlakFest

„V noci na sobotu odjela první část z Brna do Přerova, kde se spojí s vlakem z Prahy. Společně budou pokračovat dále na Slovensko k ukrajinským hranicím. Zatím není jasné, kde vlak přesně zůstane. Náš plán je takový, že bude co nejvíc u hranic, ale na ukrajinské straně. Vyložíme tam materiální pomoc a část vlaku se vrátí do Česka s lidmi, kteří sem budou chtít přijet. Další část, asi sedm vagonů, zůstane na místě jako azylový vlak,“ vysvětlil za iniciativu Železnice pomáhá Vratislav Voznik.

Organizátoři akce nyní vyčkávají na bližší informace ze strany ukrajinských úřadů ohledně toho, kam přesně má vlak dojet. Poté počítají s tím, že mohou přivézt zpět až 700 lidí a na místě pak nabídnout azyl pro 400 až 800 lidí. Kvůli nim také vyzvali dobrovolníky, aby v sobotu odpoledne v Brně pomohli s pytlováním asi 25 tun uhlí, kterým je část vagonů vytápěná. Podle Voznika se dostavilo přes sto lidí.

Vagony vlastní Fikáčkova společnost Gepard Express, takže na Ukrajině mohou zůstat jak dlouho bude potřeba. Počítá se s několika týdny až měsíci. Lokomotivu zapůjčil dopravce Arriva.