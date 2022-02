Ruská agrese vůči Ukrajině zdaleka neskončila. Nevíme, co se odehrává v hlavě muže, který ovládá druhý největší jaderný arzenál na světě. Ale za čtyři dny se v evropské politice změnilo tolik, co jindy za dekádu. Způsobily to první tři dny odvážně a...

28. 2. 2022 ▪ 7 min čtení