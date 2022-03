Miliardář Roman Abramovič potvrdil, že se rozhodl prodat fotbalovou Chelsea, kterou vlastní od roku 2003. Ruský oligarcha se dostal pod tlak v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a minulý týden předal zodpovědnost za chod londýnského klubu správní radě charitativní nadace Chelsea. O koupi týmu úřadujících šampionů Ligy mistrů uvažuje švýcarský podnikatel Hansjörg Wyss, šestaosmdesátiletý miliardář to řekl v rozhovoru pro deník Blick.

V oficiálním prohlášení na webu Chelsea Abramovič zdůraznil, že prodej je v současné situaci nejlepším řešením pro klub, fanoušky, zaměstnance i sponzory a partnery. „Prosím, věřte mi, že to pro mě bylo neuvěřitelně těžké rozhodnutí a bolí mě loučit se s klubem tímto způsobem. Věřím ale, že je to v nejlepším zájmu klubu,“ uvedl Abramovič.

Ujistil, že prodej nebude unáhlený a nebude žádat splacení žádných půjček. „Tohle pro mě nikdy nebylo o byznysu ani penězích, ale čistě o vášni pro hru a klub,“ prohlásil. Veškerý čistý výtěžek z prodeje chce navíc vložit do nadace, kterou nechal založit. „Nadace bude sloužit ve prospěch všech obětí války na Ukrajině. To bude zahrnovat poskytování nezbytných finančních prostředků na naléhavé a okamžité potřeby obětí a také podporu dlouhodobé práce na zotavení,“ dodal.

Abramovič je jedním z mnoha ruských oligarchů či společností, kterým hrozí sankce kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. On sám dosud žádným nečelil. Ustoupil ale výzvě členů britského parlamentu, aby se vzdal kontroly nad Chelsea.

„Abramovič se momentálně snaží prodat všechny své nemovitosti v Anglii. A také se chce urychleně zbavit Chelsea. Společně s dalšími třemi lidmi jsme v úterý dostali nabídku klub koupit,“ řekl Wyss. Podle něj je ale cena za jeden z největších světových fotbalových klubů přemrštěná.

„Zatím si říká o moc peněz. Chelsea ho stála dvě miliardy liber, ale momentálně klub nemá peníze. To znamená, že kdo do toho obchodu půjde, bude jen kompenzovat Abramovičovy ztráty,“ uvedl Wyss, jehož majetek je odhadován na zhruba šest miliard dolarů (138 miliard korun). Podle svých slov by nechtěl klub koupit sám, ale jedině „s šesti až sedmi dalšími investory“.

Za éry pětapadesátiletého Abramoviče se z londýnského klubu stal jeden z nejsilnějších týmů v Anglii i Evropě. Chelsea vyhrála pětkrát Premier League a Anglický pohár a dvakrát Ligu mistrů a Evropskou ligu. K nejslavnějším postavám Abramovičovy éry patří český brankář Petr Čech, jenž nyní působí ve vedení klubu.