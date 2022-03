Největší česká automobilka Škoda Auto ve čtvrtek dopoledne oznámila, že se kvůli ruské invazi na Ukrajinu zcela stahuje z ruského trhu. Přeruší výrobu v obou tamních závodech – Nižném Novgorodu a Kaluze, zároveň zastaví i dodávky nových vozů do země.

„Pozastavením obchodních aktivit v Rusku reaguje představenstvo koncernu Volkswagen na celkovou situaci, která se vyznačuje značnou nejistotou a rozvratem,“ sdělilo vedení Škodovky v tiskové zprávě.

Škodovka následuje kroky svého mateřského koncernu Volkswagen, který již toto pondělí uvedl, že na tamní trh nebude dodávat nové vozy se značkou VW. Podobně se zachovaly i automobilky Volvo, General Motors, britské firmy Jaguar, Land Rover a Aston Martin a také Ford a BMW nebo Mercedes. Celý koncern VW ve čtvrtek oznámil, že až do odvolání zastavuje výrobu aut v Rusku.

„Odchod automobilek je dán tím, že všechny zvažují ekonomicky i morálně, jak dále působit na ruském trhu. Situace v Rusku je nepřehledná a v nejhorších scénářích podle mého hrozí i znárodňování továren a firem,“ říká pro HN vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor Petr Knap.

Analytik dodává, že pro většinu z velkých evropských automobilek není ruský trh zcela klíčový. „Tvoří zhruba 1,5 milionu aut ročně s výrazným podílem domácích výrobců. Nejsložitější rozhodnutí a velké dopady budou čekat Renault,“ říká Knap. Francouzská automobilka je totiž západoevropským lídrem na ruském trhu, který v tamních závodech tento týden omezil výrobu kvůli nedostatku dílů.

Výrobu v závodě v Togliatti nakrátko přerušila i dceřiná firma skupiny Renault-Nissan AvtoVaz. Výrobce vozů značky Lada je na ruském trhu jedničkou s 333 tisíci prodanými vozy za loňský rok. Díky významnému podílu Lady je i pro Renault Rusko druhým nejdůležitějším trhem na světě, hned po domácí Francii.

Celá situace je pro Škodovku o to závažnější, že je v koncernu Volkswagen od letoška plně zodpovědná za management i finanční řízení regionu Ruska a zemí Společenství nezávislých států. Ruský trh je pro Škodovku druhým největším, hned po Německu. V Rusku loni prodala 90 400 nových aut, pro srovnání na Ukrajině jich bylo jen šest tisíc. Do Německa firma dodala 136 800 vozů, do Česka pak téměř 80 tisíc vozů.

Podle Knapa se může stát, že uvolněné místo po evropských automobilkách zaplní automobilky čínské. „Docela bych to očekával. Masový trh Číňané rádi zaplní, bude to ale chvíli trvat, než se tam etablují. Za pár let ale můžeme zjistit, že západoevropské automobilky zcela ztratily ruský trh,“ doplňuje Knap s tím, že hůř se budou v zemi nahrazovat prémiová auta, která se tam budou obchodníci snažit dostat přes třetí země.

Automobilka Škoda už dříve oznámila, že pozastavuje výrobu v ukrajinském závodě Solomonovo, kde montuje modely Superb, Kodiaq, Karoq a Fabia. V Nižném Novgorodu dosud firma vyráběla Octavii, Karoq a Kodiaq, v Kaluze montovala Rapidy. V obou ruských závodech firma loni vyrobila přes 87 tisíc vozů, vedle toho zde vyrobila i 96 tisíc motorů.

Mladoboleslavská automobilka se zároveň potýká s nedostatkem dílů z Ukrajiny, kde má 13 dodavatelů kabelových svazků a spínacích modulů. Kvůli nim zcela zastavila výrobu elektrického SUV Enyaq. O ekonomických dopadech výpadků ukrajinských dílů na chod podniku však firma zatím mlčí.

„Logistické toky v automotive mezi zeměmi Evropské unie a Ukrajinou, Ruskem a Běloruskem jsou natolik narušené, že v řadě případů začíná docházet k omezení výroby, potažmo není aktuálně vůbec možná,“ tvrdí výkonný ředitel Svazu automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Podle Knapa automobilky obecně pocítí více dopad komplikací spojených s dodávkami komponentů a surovin z Ukrajiny než ztrátu ruského trhu. „Řada automobilek fungovala s obtížemi, ne s velkými zisky, tamní trh je náročný. Například kurz rublu byl vždy velkou překážkou a do budoucna rozhodně bude ještě více,“ dodává Knap.

Knapova slova o dopadech potvrzuje i generální ředitel dodavatelské firmy Auria pro Českou a Slovenskou republiku Jan Pleyer. „Morální rozhodnutí vedení Volkswagenu je důležité pro jeho vymezení v západním světě. Nicméně covid a postcovid, včetně této válečné krize, ukazují, že nebude materiál, připravený dodavatelský řetězec na pokrytí všech trhů. Tímto Volkswagen zasanuje rovněž schopnost dodat v reálném čase auta na trhy, které jsou stabilní s budoucností. Stále totiž platí, že na řadu modelů je minimální dodací lhůta 12 měsíců,“ říká s tím, že celý problém s dodavatelskými řetězci a současné energeticko-surovinové krize začíná být za hranicí únosnosti všech firem v oboru.