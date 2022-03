Ruská vládní strana Jednotné Rusko navrhla znárodnit výrobní závody západních společností, které během ruské invaze na Ukrajinu ohlásily, že odcházejí ze země. Uvedl to v pondělí list Vedomosti s odvoláním na vyjádření tajemníka vedení Jednotného Ruska Andreje Turčaka.

Kroky západních firem označil Turčak za „úmyslný bankrot“ a cenu za něj podle něj představuje „velké množství ruských pracovníků propuštěných současně“. Západní byznys tím podle tajemníka podkopává ekonomiku.

„Západ rozpoutal proti Rusku sankční válku, do které se zapojily nejen vlády, ale i soukromé společnosti. Naším úkolem je zachovat pracovní místa a nedovolit zničit naši ekonomiku a náš výrobní potenciál zevnitř. Jednotné Rusko navrhuje znárodnit výroby těch společností, které ohlásily svůj odchod a uzavření výroby v Rusku během speciální operace na Ukrajině,“ řekl Turčak.

„Je to krajní opatření, ale rány do zad tolerovat nebudeme a naše lidi ochráníme. Je to opravdová válka, a už vůbec ne proti Rusku, ale proti (ruským) občanům. Jen tomu neúčastně přihlížet nebudeme. Přijmeme tvrdá odvetná opatření, budeme jednat v souladu se zákony války,“ dodal.

Mnohé západní firmy, včetně obchodních řetězců, internetových gigantů či automobilových koncernů, omezují svou přítomnost v Rusku, anebo dočasně zastavily svou činnost ruské krvavé agresi na Ukrajině. Pozastavení svých dodávek a investic ohlásil pivovarnický koncern Carlsberg, výrobci českého piva, nizozemská pivovarnická společnost Heineken. Výrobu sportovního zboží přerušily firmy Nike, Adidas a Puma, obchody s oděvy zavřely španělské společnosti Inditex a Mango. Spolupráci s Ruskem také přerušila společnost Netflix, vzdělávací platforma Coursera, servery pro pronájem bydlení Airbnb a Booking а firma Apple zastavila dovoz a prodej svého zboží a fungování Apple Pay.

Německý automobilový koncern Volkswagen, který je největším výrobcem aut v Evropě, až do odvolání zastavil výrobu aut v Rusku, zastaven je i vývoz aut ze skupiny Volkswagen do Ruska. Veškeré aktivity v Rusku zastavila i Škoda Auto, která je součástí skupiny Volkswagen. Přerušila výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a v Nižném Novgorodu, zastavila také export aut do Ruska.