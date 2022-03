Většina peněz, kterou Češi darují do sbírky SOS Ukrajina, se utratí za humanitární pomoc, jež míří přímo do válkou zasažené země. Organizace Člověk v tísni, která sbírku pořádá, za peníze nakupuje potraviny, spacáky, deky, hygienické potřeby, kanystry na vodu a další materiál, jenž je potřeba na místě. Na Ukrajinu organizace posílá pomoc třikrát týdně. „K minulému pátku jsme do země dodali stovky tun pomoci, která by naplnila asi 110 kamionů. Vybavujeme centra pro uprchlíky na západě Ukrajiny, která je jimi přecpaná a pomáháme přímo na místě,“ popisuje Tomáš Vyhnálek z Člověka v tísni.

Jen na tuto konkrétní sbírku už Češi poslali od začátku války přes 1,5 miliardy korun. Loni za celý rok organizace získala od dárců na všechny své aktivity asi 470 milionů, předloni 262 milionů. Člověk v tísni pomáhá na Ukrajině už od roku 2014, kdy zemi Rusko poprvé napadlo. Před nynější válkou její pracovníci působili především v Doněcku a Luhansku, celkem jich má tato organizace na Ukrajině kolem stovky. Pomoc na místě je důležitá – pracovníci si mohou říci o věci, které tamním lidem nejvíce chybí. „Většina týmu se přesunula do Lvova, ale Doněcko a Luhansko jsme neopustili a tam, kde to jde, rozvážíme vodu a distribuujeme materiální pomoc,“ vysvětluje Vyhnálek.

