Brněnský miliardář Igor Fait v současné složité době rozjíždí na tuzemské poměry velký investiční fond. Chce od investorů vybrat osm miliard korun, poprvé by mezi jeho investory měly být nadnárodní finanční instituce. „Pokud se prostředky podaří od investorů získat, tak by fond měl přijít na trh v době, kdy bude hodně příležitostí nakupovat za příznivé valuace,“ říká v rozhovoru Igor Fait. Hovoří také o dopadu války na byznys skupiny, chování investorů nebo zvyšování sazeb ze strany České národní banky.

Na jednotlivé společnosti totiž bude mít současná situace nepříznivý dopad. „Kombinace vysokého úroku a recese přinese asi smrt některým firmám. Pro nás je to příležitost,“ vysvětluje Fait, který se zároveň podivuje nad růstem burz.

HN: Jak se vyrovnáváte s dopady konfliktu na Ukrajině?

Není to úplně jednoduché. Není železo, nikl a celá řada věcí. Automobilový průmysl stojí, ale burzy vesele rostou, což je pro mě zcela nepochopitelné, protože cítíme na vlastní kůži, co se ve fabrikách děje. V ekonomikách je asi tolik peněz, že lidé nevědí, do čeho investovat.

HN: Co na celou situaci jako investor a podnikatel říkáte?

Je to tragédie pro ukrajinské obyvatelstvo. Dotkne se to ale všech a nejvíce Evropanů. Trochu na tom možná budou profitovat USA a Čína.

HN: Už jste konfliktu přizpůsobili podnikání?

Dotýká se nás to přímo, protože naše společnost Benvig se zabývá výrobou chladicích zařízení do rafinerií. Jejími přímými zákazníky jsou sice západoevropské firmy, ale ve finále byly cílem dodávek rafinerie v Rusku. Nyní mají naši zahraniční odběratelé problémy dodat zařízení do Ruska a některé společnosti už tam ani dodávat nechtějí z morálního hlediska. Cítíme, že dodávky váznou, a tím pádem váznou i platby. Opatrněji se na to dívají také pojišťovny. A samozřejmě se nás týká jako všech ostatních růst cen plynu a nejistota ohledně dodávek.

HN: Které z vašich firem mají největší spotřebu plynu?

Týká se to všech oborů, ale plyn hodně využívají tiskárny Euro-Druckservice na sušení. Zvýšit cenu u našich výrobků kvůli obrovskému zdražení plynu je ale u některých zákazníků velký problém. Nepřímý dopad to má na společnost Tedom, která vyrábí kogenerační jednotky, které z velké části spalují bioplyn, ale i zemní plyn. Úspěšnost prodeje kogeneračních jednotek je proto dána tím, že zemní plyn bude dostupný nebo bude nahrazen LNG či vodíkem. Nicméně přechod ze zemního plynu na vodík vyžaduje určitý čas, protože vodík se ještě nevyrábí v takovém objemu, aby se mohl v dostatečném množství přimíchávat do zemního plynu. Ale polovinu provozního zisku Tedomu tvoří servis stávajících jednotek.

