Česká národní banka přikročila k dalšímu skokovému zvýšení úrokových sazeb – v pořadí už sedmému. Vyšší sazby jsou reakcí na současné rychlé zdražování, které Česko nepamatuje více než 20 let. Válka na Ukrajině navíc přinesla další šok pro ceny energií, a národní banka už v minulosti naznačovala, že boj s inflaci bude třeba ještě zintenzivnit.

Na čtvrtečním zasedání odhlasovala sedmičlenná bankovní rada ČNB zvýšení hlavní úrokové sazby o půl procentního bodu na 5 procent. Změna začne platit od 1. dubna. To je v souladu s očekáváním většiny analytiků, i když někteří čekali zvýšení až o 0,75 bodu. Klíčová sazba v ekonomice – známá jako dvoutýdenní repo sazba – se tak dostává na úroveň, na které byla naposledy v roce 2001.

Banka zvyšuje repo sazbu postupně už od června. Běžně dochází k pohybům sazby jen po čtvrtbodových krocích, ale v posledních měsících banka volí skoková zvýšení – v říjnu to bylo o tři čtvrtě procentního bodu, v listopadu dokonce o 1,25 procentního bodu a v prosinci o celý bod. To dokládá, že ČNB hrozbu inflace vnímá naléhavě a je připravena ji ztlumit stůj co stůj.

V únoru meziroční míra inflace vyskočila na 11,1 procenta a dostala se tak nejvýše od července 1998.

ČNB potřebuje vyššími sazbami ztlumit úvěrování a zbrzdit ekonomiku – a tím tlumit překotný růst cen. Do boje s inflací nečekaně vstoupila ještě válka na Ukrajině, která přinesla další šok pro ceny energií, hlavně plynu a pohonných hmot. Centrální bankéře navíc znepokojuje, že kdyby s rychlým růstem cen začaly počítat firmy a domácnosti i do budoucna, bylo by inflační vlnu těžší krotit.

Rozhodnutí okomentuje v 15:45 guvernér Jiří Rusnok na tiskové konferenci.