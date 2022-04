Rusko vede s Evropou informační válku. Jeho požadavek, aby platila za zemní plyn rublem, může být podle řídícího konzultanta poradenské firmy EGÚ Brno Michala Kocůrka hlavně tlakem na růst ceny. Anebo pokusem, jak Evropu rozklížit.

Hrozba, že plyn do Evropy přestane téct, tu ale reálně je. Veřejnost zatím od ministra průmyslu Jozefa Síkely dostává naprosté minimum informací. Podobně mlčí i společnost Net4Gas, která provozuje přenosovou soustavu a z přepravy z drtivé většiny ruského plynu tak žije.

Dopady uzavření kohoutků by ale byly dramatické. Podle hrubých propočtů EGÚ Brno by se mohl český HDP propadnout při delším výpadku dodávek o pět až deset procent.

HN: Můžete nám přiblížit, v jaké situaci se s dodávkami plynu do Evropy vlastně nacházíme? Mám pocit, že nikdo nic neví.

Souhlasím, že celá řada lidí neví, další spekulují. I my si s kolegy musíme vyvozovat důvody, proč se něco děje. A jsme přesvědčení, že nastává protireakce Ruska na uvalení sankcí a na to, že se Evropa snaží odstřihnout od ruských energií. Rusko těmito prohlášeními, nyní stvrzenými prezidentským dekretem, zvyšuje cenu plynu. A tím si zvyšuje i příjem z dodávek, které do Evropy stále proudí v množství stanoveném dlouhodobými kontrakty. Zvýšení ceny na evropském trhu je v tomto smyslu pro Rusko výhodné.

