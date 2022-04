Nálada v německém automobilovém průmyslu se v březnu zhoršila nejvíc v historii. Obavy vzbuzují rostoucí ceny ropy a plynu v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z průzkumu, který dnes na svém webu zveřejnil institut Ifo.

Index Ifo, který měří očekávání německých výrobců aut a jejich dodavatelů do budoucna, se minulý měsíc snížil na minus 43,1 bodu z únorových plus 14,4 bodu. Také svou současnou situaci výrobci hodnotí hůře než v únoru, tento ukazatel se snížil na minus 13,5 bodu z plus 28,3 bodu v únoru.

„Vyvolává to v průmyslu obavy, že by prodej nových vozů mohl klesnout. Zároveň se také zvyšují náklady na energii ve výrobě automobilů a v celém dodavatelském řetězci,“ řekl k drahé ropě a plynu vedoucí střediska Ifo pro průmyslovou organizaci a nové technologie Oliver Falck.

„Nedostatek primárních produktů se nadále zhoršoval. Ukrajinští řidiči kamionů chybí, protože nyní musí ve své zemi bojovat. Pokulhává tak logistika. Navíc chybí centrální komponenty, jako jsou kabelové svazky,“ dodal Falck k březnové situaci.

Objednávkové knihy výrobců přitom zůstávají plné a ukazatel poptávky vzrostl na 37,5 bodu ze 17,5 v únoru. Naopak dodavatelé, kteří pociťují surovinovou krizi, mají objednávkové knihy tenké a v březnu jim poptávka dál klesla.

Automobilový průmysl je nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím v Německu. Loni podle vládních údajů utržil přes 411 miliard eur (deset bilionů Kč) a pracovalo v něm téměř 786.000 lidí. Na německých výrobcích aut je závislá řada českých podniků.