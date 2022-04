„Party, kterou pořádáme, bude snad největší na světě,“ oznámil před pár dny na svém twitterovém účtu Elon Musk. Majitel americké Tesly teprve před dvěma týdny slavnostně zahájil provoz své třetí továrny u braniborské obce Grünheide nedaleko Berlína. Oznámení z Twitteru se ale týkalo jiné obří fabriky v texaském Austinu, která se otevírá právě dnes. Na tuto akci miliardář pozval 15 tisíc hostů. Mezi přední účastníky velkolepých „křtin“ patří i starosta Austinu Steve Adler, demokrat, který je v čele milionové metropole od roku 2015.

Adler výstavbu nové továrny, ohlášenou v srpnu roku 2020, vřele podporoval, protože přináší do města a celého regionu investice do technologicky špičkové výroby, vytváří pracovní místa a je také známkou prestiže. Byl to právě on, kdo před dvěma lety pozval Muska do svého domu, aby ho přesvědčil, že Austin, ležící na důležité železniční a hlavně dálniční křižovatce, je to pravé místo pro jeho rozsáhlé investiční záměry. Elon Musk v první etapě projektu nazývaného zkráceně „Giga Texas“ investoval 1,1 miliardy dolarů (v přepočtu skoro 25 miliard korun). Nejprve tu bude vyrábět Model Y (stejně jako v Grünheide) s tím, že následně přibude ještě Model 3 a později také pick-up zvaný Cybertruck a nákladní auto Semi.

