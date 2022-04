Vláda v nejbližších týdnech představí soubor opatření, který má během pěti let zajistit energetickou nezávislost České republiky na dovozech z Ruska. Bude to ale vyžadovat investice, změny se dotknou všech a proto bude jedním z hlavních úkolů kabinetu zároveň udržet i sociální smír. Na sobotním kongresu ODS to řekl ve svém projevu premiér Petr Fiala.

Fiala na kongresu ODS v Praze obhajuje funkci předsedy strany. Protikandidáta ve volbě nemá, výsledek má být znám kolem poledne.

Fiala v projevu řekl, že plán bude odpovědí na "léta neřešenou" závislost na fosilních palivech z Ruska.

Fiala v projevu řekl, že plán bude odpovědí na "léta neřešenou" závislost na fosilních palivech z Ruska. „Součástí celoevropských bezpečnostních a ekonomických změn bude i nutnost zcela proměnit energetiku v ČR," řekl. Dlouhodobě opomíjenou závislost na palivech z Ruska označil premiér za jedno z největších bezpečnostních rizik republiky. Může rychle dotknout nejen firem, ale i českých domácností. Kabinet má podle něj také připravené plány pro případ, že by se zastavily dodávky plynu z Ruska. "Pokud to opravdu nastane, zvládneme to, i když to nebude jednoduché," dodal.

K přijetí opatření,směřujících k větší surovinové nezávislosti na Rusku, vyzvaly vládu tento týden obě komory Parlamentu. Podle Sněmovny si má vláda počínat tak, aby "příjmy z prodeje ruské ropy, zemního plynu a dalších surovin nemohly být využity k financování další vojenské agrese a rozvratných aktivit proti Západu."

Cílem opatření bude podle Fialy vyvléci české hospodářství “z ruské energetické smyčky" což bude znamenat velké investice a změny pro každého občana. “Ale pokud to teď neuděláme, spácháme tím vážný politický zločin na budoucnosti ČR," dodal.

Fiala ve svém vystoupení na kongrsu ODS také řekl, že hlavními úkoly vlády v příštích dvou letech bude kromě změn v energetice také zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny a aktivita v zahraniční politice. Kabinet musí také udržet sociální smír a vyhrát souboj s extremisty a populisty.

Fiala také řekl, že když před osmi lety přebíral ODS, byla strana “na pomezí života a smrti,” zatímco nyní je opět v čele vlády a tvoří hlavní sílu v obou komorách Parlamentu. Podle Fialy to ale není triumf: "Stojíme těsně pod vrcholem, na vysokém útesu. Krajina je nepřehledná a rozeklaná. A všude kolem nás jsou strmé srázy a hluboké rokle. Až když tuto situaci se ctí zvládneme, pak si budeme moci říci, že jsme stanuli na vrcholu," řekl.

Loňské sněmovní volby se podle něj koalici ODS s lidovci a TOP 09 podařilo vyhrát, protože nabídla důvěryhodné změny. "Že spolu s naším příchodem skončí nesmyslné rozhazování našich společných peněz a bezstarostný život na dluh. Že se přestane lidem lhát a že nová dálnice bude znamenat opravdu novou dálnici, a ne nekonečnou opravu staré D1," řekl. Kritizoval i některé kauzy kolem bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Vyzdvihl, že se nové koalici pod jeho vedením podařilo přepracovat "iracionální a nebezpečný" návrh státního rozpočtu od vlády ANO a ČSSD, rozjet tendr na nový blok v jaderné elektrárně Dukovany či uzavřít dohodu s Polskem ohledně dolu Turów. "To všechno ale po dvou měsících změnil ruský vojenský útok na Ukrajinu, který do Evropy po desítkách let klidu opět přinesl hrůzy války a válečné zločiny, o nichž si většina z nás myslela, že jsou vyhrazeny už jen historickým knihám," řekl Fiala.

Ruskou invazi označil za barbarský čin slábnoucí diktátorské velmoci na východním okraji Evropy. "Dál platí každá řádka a každý daný slib v našem vládním programu. Ale je zřejmé, že v dalších dvou letech se naše vláda bude muset ještě navíc potýkat s problémy, které v tomto rozsahu a čase zřejmě nezažila žádná jiná vláda od vzniku samostatné ČR," řekl.