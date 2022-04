Pokud by měly USA umístit vojenské jednotky na území České republiky, v úvahu by přicházely základny v Přerově či Mošnově. V pořadu Partie CNN Prima News to v neděli řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jurečka i ostatní představitelé vlády ale zdůrazňují, že toto téma zatím kabinet neprobíral a případnou přítomnost americké armády v Česku by musela schválit Poslanecká sněmovna i Senát.

Prezident Joe Biden v únoru rozhodl posílit východní křídlo zemí NATO americkými jednotkami, které nyní jsou už v Polsku a Rumunsku. Slovensko má s Američany dohodu o využívání dvou leteckých základen, výměnou za investice do modernizace těchto objektů.

O tématu podle Jurečky ještě ani vláda nejednala a úvahy jsou zatím předběžné. „Budeme o tom diskutovat, ani to není o tom, že by vláda rozhodla. Musí to být na základě široké diskuse a konsenzu,“ řekl. Také by byly podstatné konkrétní podmínky. „Střední a středovýchodní část republiky by si něco takového zasloužila. Řekněme Přerov, Mošnov, to jsou lokality, které by si něco takového zasloužily,“ řekl ministr.

Premiér Petr Fiala (ODS) k tomu v České televizi a v televizi Nova v sobotu řekl, že umístění amerických jednotek by muselo být schváleno oběma komorami parlamentu. „Hledáme všechny prostředky pro to, abychom zajistili naši bezpečnost, abychom posílili východní křídlo Severoatlantické aliance a dokázali čelit takové agresivní politice, jakou dnes předvádí Rusko Vladimira Putina,“ řekl.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v sobotu řekla Deníku N, že po Velikonocích bude jednat ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem a chce otevřít i téma americké přítomnosti. Česko by mohlo podle Černochové uzavřít podobnou dohodu jako Slovensko. Nalézt dohodu a získat schválení obou komor parlamentu by však podle ní chvíli trvalo.

Pokud se nezmění situace v Rusku prezidenta Vladimira Putina, nezbývá než posilovat obranyschopnost, uvedl v Partii místopředseda ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Podotkl, že v Mošnově už se pracuje na velkém logistickém centru pro českou armádu. „Pokud by to měla být základna NATO, pak je to o společenské diskusi,“ řekl Vondrák. Je zastáncem jednání, ale nechtěl v této věci hovořit za celé hnutí ANO, protože téma je dosud čerstvé.

Černochová hodlá s americkým ministrem obrany jednat také o nákupech vojenské techniky, například o vrtulnících. Součástí dubnové cesty bude také převoz ostatků brigádního generála Františka Moravce do Česka. Někdejší velitel československé rozvědky pracující pro exilovou vládu v Londýně Moravec bude pochován podle svého přání v rodné Čáslavi.