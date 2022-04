Šéf Elysejského paláce Emmanuel Macron v prvním kole prezidentských voleb porazil krajněpravicovou rivalku Marine Le Penovou a společně s ní postupuje do kola druhého, ukazují projekce zveřejněné francouzskými médii po uzavření volebních místností. Macrona podle odhadů agentur Ifop, Opinionway nebo Ipsos volilo o čtyři až šest procent více hlasujících než Le Penovou.

Projekce jsou založené i na sečtených hlasech, neboť ve většině volebních místností hlasování skončilo v 19:00, zatímco ve velkých městech se mohlo volit ještě o hodinu déle. Tyto předběžné výsledky jsou tak považovány za poměrně přesnou předpověď těch konečných.

Výzkumné agentury Ipsos, Ifop, Opinionway i Elabe přisuzují Macronovi přes 28 procent hlasů, nejpříznivější je pro prezidenta odhad Opinionway, podle kterého jej volilo 29,5 procenta hlasujících, zatímco Le Penovou 23,5. Lídryně krajní pravice naopak nejlépe dopadla v projekci Ifop se ziskem 24,4 procenta, i zde ovšem zaostává za Macronem o více než čtyři procentní body.

Le Penová se v průzkumech preferencí v posledních dnech na Macrona dotahovala a některé sondáže ukazovaly i těsnější rozdíly v jejich podpoře. Macron naopak před volbami spadl na úroveň kolem 26 procent. Vše nyní nasvědčuje tomu, že dvojice stejně jako před pěti lety postoupí do druhého kola prezidentské volby, přičemž letos se očekává vyrovnanější souboj než na jaře 2017. Po postupu do druhého kola prezidentských voleb Le Penová řekla, že dá Francii do pořádku, zajistí bezpečnost a sociální jistoty pro všechny.

Byť jej neřadí mezi postupující, s předběžnými výsledky může být spokojen i levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon, kterého podle projekcí volilo 20 procent hlasujících, tedy o něco více než před pěti lety. Naopak je zjevné, že propadli kandidáti tradičních politických stran. Valérie Pécresseová zastupující pravicové Republikány je v odhadech zhruba na pěti procentech až za dalším zástupcem krajní pravice Éricem Zemmourem, který podle odhadů získal sedm procent. Socialistka Anne Hidalgová podle všeho získala ještě méně hlasů.

Kandidátka Republikánů Pécresseová řekla, že ve druhém kole bude volit Macrona. Krajní pravice podle ní nikdy nebyla tak blízko vítězství jako během nedělního hlasování. Další z kandidátů, krajně levicově orientovaný Mélenchon, po zveřejnění výsledků prohlásil, že by Le Penová ve druhém kole neměla dostat jediný hlas. Jediným předním uchazečem o prezidentský post, který po hlasování podpořil Le Penovou, byl Éric Zemmour.