Jejich zákazníci a fanoušci je znají jako Paju a Paťa a o svých uzeninách mluví jako o bobrotách. Není to překlep. Otec a syn, Pavel a Patrik Bauerovi, už osm let vyrábějí uzeniny ve svém Řeznictví U Bobra a právě kvůli tomuto hlodavci v názvu svým výrobkům říkají místo dobroty – bobroty. Stejně specificky, jako přistupují ke své reklamě na sociálních sítích, přistupují i k výrobě klobás, párků či paštik pod nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd, v malé obci Raškovice.

„Když jsme začínali, byli jsme naivní a neznali jsme chemii v potravinářství. Začali za námi jezdit dodavatelé koření a nabízeli nám třeba „vídeňský párek – směs“, kde byl dusitan E250, extrakty koření a jiné látky. Říkali jsme si, že když to tam nesypeme, tak to děláme špatně? My jsme vyráběli už nějakou dobu bez takových přídatných látek a nebyl to problém, tak jsme u toho zůstali. Chceme prodávat to, co chceme sami jíst,“ vypráví na plácku před řeznictvím Patrik Bauer. Jeho slova dosvědčuje i slogan na skle prodejny za ním, který říká „Jsme řezníci, ne chemici“.

O tom, že přístup Bauerových oslovuje nejen místní, svědčí i to, že své uzeniny či naložené maso dodávají do olomoucké restaurace Entrée, hotelu Miura na Čeladné nebo do ostravské burgrárny Eat Meat. Jejich pastrami, což je kus vyzrálého hovězího, které se na tři týdny naloží do různého koření, tepelně zpracuje a pak se nakrájené na tenké plátky dává třeba do sendviče, uchvátilo před několika lety i Lukáše Hejlíka.

