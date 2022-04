V ukrajinské metropoli Kyjevě a ve Lvově na západě země byly dnes nad ránem slyšet výbuchy, napsala agentura Reuters s odkazem na místní média. Ukrajinské úřady zatím informaci nepotvrdily. Protiletecké sirény se v noci na dnešek měly rozeznět také v řadě dalších měst na jihu, západě i v centrální části Ukrajiny.

Asi hodinu po půlnoci byla slyšet varování před ostřelováním ve Dnipru, Záporoží, Doněcku, Oděse, Charkovu, Poltavě či Mykolajivu. O několik hodin později se pak sirény rozezněly rovněž u Rivně, Ivano-Frankivsku, Žytomyru či Lvově na západě země.

Ruská vojska se ze severu země stáhla poté, co jí v okolí hlavního města uštědřila porážku ukrajinská armáda. Svojí ofenzivu se snaží soustředit hlavně na východě a jihovýchodě země.

Rusko nicméně začalo nanovo ostřelovat Kyjev a další města poté, co se ve čtvrtek v Černém moři potopil vlajkovou loď ruské Černomořské flotily křižník Moskva. Ukrajinské úřady oznámily, že loď zasáhly dvěma protilodními střelami Neptun.

Situace se vyostřuje i na diplomatické úrovni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prozatím zveřejněných úryvcích z rozhovoru s televizí CNN varoval, že by se svět měl připravit na možnost, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl proti bránícím se Ukrajincům použít taktické jaderné zbraně.

Podle něj totiž Putin nepřikládá žádnou hodnotu životům lidí na Ukrajině. "Nejen já, ale celý svět, všechny země by se toho měly obávat, protože se to může stát skutečností," řekl Zelenskyj moderátorovi CNN Jakeovi Tapperovi v angličtině. "Neměli bychom se bát, ale měli bychom být připraveni," dodal.

Američtí činitelé již v minulosti před podobným scénářem varovali, a to v případě, že by měl Putin pocit, že je zahnán do kouta. "Vzhledem k teoretickému zoufalství prezidenta Putina a ruského vedení, vzhledem k neúspěchům, kterým dosud vojensky čelili, nemůže nikdo z nás brát na lehkou váhu hrozbu, kterou představuje možnost uchýlení se k taktickým jaderným zbraním," řekl v pátek šéf CIA William Burns.

Jistotě nepřidá ani to, že Rusko formálně varovalo USA a další západní státy, že jejich dodávky zbraní na Ukrajinu podněcují tamní konflikt a mohly by přinést "nepředvídatelné důsledky". Moskva to tento týden uvedla v diplomatické nótě, kterou zaslala mimo jiné americkému ministerstvu zahraničí, napsala americká média, jež získala k dokumentu přístup. Varování v pátek potvrdila i ruská diplomacie.

Rusko nótu odeslalo v úterý, a to ve chvíli, kdy se v médiích začaly objevovat zprávy o tom, že USA chystají další velkou zásilku zbraní pro ukrajinskou armádu. Jen několik hodin po zaslání varování americký prezident Joe Biden oznámil, že USA věnují Ukrajině vojenské vybavení v hodnotě asi 800 milionů dolarů (18 miliard korun) včetně houfnic a dalších systémů, které dosud východoevropské zemi k obraně před ruskou invazí neposkytly.

Nejmenovaný vysoce postavený americký činitel o sdělení Ruska řekl, že by mohlo být vnímáno jako přiznání, že vojenská pomoc USA a dalších zemí Severoatlantické aliance má kýžený efekt a způsobuje ruské armádě potíže na bojišti.

Někteří ruští činitelé už přiznali „vysoké ztráty“. Ukrajinský prezident Zelenskyj v již zmiňovaném rozhovoru, jehož plné znění zveřejní CNN v neděli, rovněž prohlásil, že v konfliktu dosud zemřelo 2500 až 3000 ukrajinských vojáků. U mnohých z 10.000 raněných příslušníků ukrajinské armády je podle něj těžké předpovědět, kolik přežije.

Moskva podle něj přišla o asi 20.000 vojáků, ačkoliv Rusko uvádí kolem 1350 zemřelých. Údaje o zemřelých od obou stran konfliktu nezávisle ověřit. Západní země nicméně odhadují, že Rusko ztratilo nejméně několik tisíc příslušníků své armády.