Automobilový sektor čekají podle manažerů automobilového průmyslu v příštích pěti až deseti letech převratné změny. Vedle očekávaného masového rozšíření elektromobilů se podle nich do roku 2035 rozšíří i samořízené autonomní vozy a objevovat by se mohla i létající auta. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti KPMG mezi 1100 manažery v autoprůmyslu v 31 zemích včetně Česka.

„Snad každý aspekt automobilového průmyslu, od vývoje po výrobu až po prodej, projde hlubokými změnami. Rozdílné schopnosti přizpůsobit se trendům rozdělí sektor na nové vítěze a poražené. Pro Česko je životně důležité, aby zůstalo v první skupině,“ řekl k očekávaným změnám automobilový expert české pobočky KPMG Jan Linhart.

Oslovení manažeři v průzkumu ve většině případů odhadují, že elektromobily budou postupně přebírat čím dál větší podíl na trhu. V roce 2030 by podle nich elektrická auta měla tvořit přibližně polovinu nově prodaných vozů v USA, západní Evropě, Japonsku i Číně. V Brazílii a Indii by to pak mohlo být 40 procent. Údaj za Česko průzkum neobsahuje.

K rozšíření elektromobilů napomůže podle manažerů jejich zlevňování. Téměř tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že do roku 2030 se náklady na elektromobily sníží na úroveň vozů se spalovacím motorem. Zároveň ale upozornili, že masové prosazení elektromobilů bude záviset také na výrazném zrychlení jejich nabíjení. To u většiny současných nabíjecích stanic trvá přes tři hodiny, v budoucnu by ale podle 77 procent respondentů mělo dobíjení trvat nanejvýš 30 minut.

Kromě elektromobilů ovšem manažeři očekávají postupné rozšiřování, i když zatím v menší míře, také samořízených vozů. Ty podle většiny z nich budou komerčně dostupné na konci tohoto desetiletí ve velkých městech v západní Evropě, USA, Japonsku i Číně. Přes 58 procent oslovených manažerů pak do roku 2035 očekává i první létající auta. Připomněli, že vývoj a testování létajících aut jsou v pokročilých fázích hlavně v Číně, USA, Británii, Německu, ale i na Slovensku.

Manažeři se v průzkumu vyjádřili také k současným problémům v automobilovém průmyslu. Nejvíce se v tomto případě obávali přetrvávání problémů v dodavatelských řetězcích. Více než polovinu respondentů velmi znepokojuje současná nedostupnost či růst cen oceli, hliníku, mědi a lithia do baterií. Přes polovinu dotázaných zneklidňoval také nedostatek pracovníků, který trápí obzvlášť USA. Další pak měli obavy z nárůstu složitosti a nákladnosti obchodních pravidel a cel. Nadpoloviční většina respondentů naopak v průzkumu věřila, že v autoprůmyslu porostou v příštích pěti letech zisky. Obavy o budoucí ziskovost pak vyjádřilo 38 procent dotázaných.

„Po ruském útoku na Ukrajinu jsou problémy v dodavatelských řetězcích ještě mnohem naléhavější. Rozpadají se obchodní vztahy, které zahrnují ruské či ukrajinské firmy. Už se kvůli tomu omezuje produkce i v Česku. Kromě toho dramaticky stoupají ceny surovin, a to nejen těch dovážených z Ruska i Ukrajiny. Rusko navíc přestalo plnit roli odbytiště a automobilky v něm zastavují distribuci i výrobu. To vše vyvolalo dodatečné obrovské nejistoty napříč celým sektorem,“ vysvětlil Linhart.

Změny očekávají manažeři i ve způsobu prodeje aut. Více se podle nich bude prosazovat sdílení nebo půjčování aut na úkor jejich vlastnictví. Ústup pak podle nich čeká klasické dealery automobilů.