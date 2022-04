Ve třináctém ročníku ankety Zákon roku, organizované advokátní kanceláří Deloitte Legal, zvítězil nový stavební zákon. Ten má zásadně zjednodušit a urychlit povolování staveb. Reaguje tak na dlouhodobé volání po nápravě neutěšeného stavu snižujícího konkurenceschopnost Česka a zvyšujícího napětí na trhu s bydlením. Přesto schválená úprava stavebního práva ještě nemá vyhráno. Nové vedení ministerstva pro místní rozvoj v normě schválené ještě před volbami iniciovalo změny. Vzniká novela, která může základní principy nového stavebního práva ještě dramaticky změnit.

Vítězství stavebního zákona v anketě Zákon roku bylo drtivé. Hlasovaly pro něj více než dvě třetiny účastníků z řad veřejnosti. Přesvědčivě tak porazil další čtyři nominované kandidáty, mezi nimiž byla například novela zákona o soudech zavádějící povinné online zveřejňování rozsudků nebo novela notářského řádu, která otevřela cestu k zakládání firem přes internet.

„Tak přesvědčivé vítězství je především známkou toho, že současný zákon a současné povolování staveb je v naprosto neudržitelném stavu. Reforma celého systému zbyrokratizovaného a nefunkčního stavebního práva je nutná. Na tom se shodují všichni a nový stavební zákon přesně toto řeší, takže logická volba,“ říká advokát Havel & Partners a člen Legislativní rady vlády František Korbel. Ten stál také v čele autorského týmu, který byl u vzniku prvotního návrhu nového stavebního zákona. Poté jej dopracovalo ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením bývalé ministryně Kláry Dostálové (ANO).

Nemovitostní téma vyhrálo v anketě již podruhé. Zákonem roku 2018 se stala s podobným náskokem novela urychlující výstavbu dopravní, vodní a energetické infrastruktury. „Je vidět, že vedle regulace daňové, veřejných zakázek či v poslední době digitalizační téma nemovitostního práva podnikatele velmi zajímá,“ uvádí předseda nominační rady ankety a advokát Deloitte Legal Tomáš Babáček.

Jeden zákon místo desítek novel

Cílem nového stavebního zákona je především zrychlit povolování staveb, které často trvá i více než deset let. Česko se v tom tak ocitá doslova na chvostu všech zemí světa. V žebříčku Doing Business mu v tomto ukazateli patří 157. místo ze 190 sledovaných zemí.

„Bylo dlouhodobě zřejmé, že neutěšený stav stavebního práva nemůže být zhojen jen další a další novelou a že byznys potřebuje zcela nový předpis,“ uvádí předseda České advokátní komory Robert Němec. Jen od roku 2006 byl stavební zákon novelizován šestadvacetkrát, ovšem bez výraznějšího efektu na rychlost povolování staveb.

Hlavní přínos nového stavebního zákona vidí experti především v tom, že integruje celý soubor dílčích řízení a procesů do jednoho povolovacího řízení. Takzvané dotčené orgány, jako je například hygiena, orgán územního plánování nebo památkáři, tak již nebudou své připomínky ke stavebním plánům předkládat separátně, ale v rámci jediného povolovacího řízení. „Tím odpadá velké množství napadání, soudních přezkumů a odvolávání vůči povolení,“ vysvětluje advokát z kanceláře Kinstellar Jan Lehký.

Nový zákon také řeší takzvanou systémovou podjatost, tedy stav, kdy novou výstavbu na svém území schvalují samy obce, v nichž se staví a jejichž radní někdy mají s pozemky vlastní plány a ovlivňují kvůli tomu rozhodování stavebních úředníků, do nějž by ale vstupovat neměli. Díky těmto a dalším změnám se mělo podle autorů novely stavební řízení zkrátit na jeden rok. To by mohlo výrazně zvýšit i počet domů a bytů, které ročně v Česku vzniknou, a snížit tak napětí na trhu s bydlením, jehož ceny v posledních letech rostou i o desítky procent ročně.

Nepřepisovat a rychle uvést v život

Ačkoliv jde o zásadní normu, prvenství stavebního zákona v anketě Zákon roku je do značné míry překvapivé. Přichází totiž v době, kdy se v parlamentu bouřlivě diskutuje o jeho změně. Podle členů nominační rady ankety, která zahrnuje renomované právníky, zástupce podnikatelských svazů i novináře, tak dává jeho vítězství politikům jasný signál, že by ho vláda měnit neměla. Místo plánování odkladů účinnosti a novel by ho měla co nejdříve uvést v život. „Pokud by novelizace výrazně popřela literu i ducha původní rekodifikace, šance na tak jasné vítězství, anebo dokonce na vítězství vůbec by pravděpodobně poklesly,“ míní ředitel legislativy, práva a analýz Hospodářské komory a člen nominační rady Ladislav Minčič.

Podle Františka Korbela, člena Legislativní rady vlády, jejímž úkolem je dohlížet na kvalitu přijímané regulace, je nyní připravovaná novela motivována nikoliv odborně, ale politicky. „Politické zadání je zachovat stavební úřady na co nejvíce obcích a tomu se podřizuje vše. Novela je upovídaná, má více bodů než celý zákon, mění i to, co by nemusela,“ upozorňuje.

Nové vedení ministerstva pro místní rozvoj ovšem i přes silný odpor, který se proti novele zvedl především ze strany právníků a opozice, na změnách trvá. „Ukázalo se, že i ‚Zákon roku‘ má chyby, protože byl šitý horkou jehlou a byl silně kritizovaný samosprávami, starosty, protože oddaloval rozhodování od lidí, to my napravujeme,“ uvádí mluvčí ministerstva Vilém Frček. To, že se zákon novelizuje krátce po přijetí, protože se v něm objeví chyby, považuje za běžné.

Česko je ale nyní kvůli tomu v paradoxní situaci. Od ledna se měla podle nyní již částečně účinného stavebního zákona připravovat reforma stavebních úřadů. Na té ale aktuálně nikdo nepracuje. Výběrové řízení na šéfa Nejvyššího stavebního úřadu, který měl stát v čele nové struktury, ministerstvo pro místní rozvoj zastavilo. Do parlamentu poté vláda poslala novelu, která účinnost stavebního zákona odkládá. Ta ale zatím není finálně schválená. A další novela, která má zákon upravit, je teprve v hrubém návrhu. Není tak jisté, co vlastně bude příští rok platit.