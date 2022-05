Dopady současného válečného konfliktu na Ukrajině na tuzemskou ekonomiku budou podle majitele skupiny Carbounion Bohemia Petra Pauknera obrovské. Firmám se zvýší náklady a budou mít nižší zisky. „Některé výroby se budou muset zastavit, což zvýší nezaměstnanost,“ uvádí Paukner a dodává: „Je tady válka na Ukrajině, což je velice blízko nás, ale řada lidí si myslí, že se jich to nedotkne. To je však velký klam.“

Miliardář Paukner své peníze vydělal na obchodování s uhlím a elektřinou, a tak se současná situace na trhu přímo dotýká i jeho byznysu. Zastavení dodávek ze strany Ruska, zatím do dvou zemí Evropské unie, jej překvapilo. „Celý západní svět včetně nás považoval Rusko za spolehlivého dodavatele, proto mě překvapuje zastavení dodávek ze strany Ruska. Spíš jsem se obával, že dojde k zastavení ze strany Evropské unie z ideologických a politických důvodů,“ říká v rozhovoru pro HN.

HN: Rusko minulý týden zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska. Jaký dopad může mít chování Ruska na energetický trh?

Zastavení plynu je velmi nepříjemné, protože to může vést ke zvýšení nervozity na trhu. Mohou se tak zvýšit nejen ceny plynu na dodávky, které stále z Ruska běží, ale rovněž ceny elektrické energie. Jde o naprosto nevypočitatelné chování z ruské strany. Přesvědčuje mě to také o tom, že celá Evropská unie není připravena na zastavení dodávek. Lidem se musí říct pravda o tom, co by zastavení dodávek znamenalo.

HN: Co by měli politici říct lidem, když mají říkat pravdu?

Jasně říct, že zastavení dodávek způsobí obrovské a nenahraditelné škody celému hospodářství, ale hlavně to není krátkodobě řešitelné. Je sice krásné říct, že se budeme spoléhat na solidaritu Evropy, ale jsem zvědavý, jak solidarita Evropy bude vypadat. Solidarita totiž bude znamenat, že země zcela závislá na ruském plynu musí dostat plyn a ten, kdo je méně závislý, se o LNG plyn nebo norský plyn bude s někým dělit. Ale přitom bude trpět, takže je otázka, jak bude ochotný se nakonec dělit. Z toho důvodu se mi zdá, že se skutečný problém politici trochu bagatelizují.

HN: Dokáže Evropa nahradit případné zastavení dodávek ruského plynu?

Krátkodobě v žádném případě. Znamenalo by to návrat k regulačním stupňům. Nedokážu si však představit, jak Evropa bude solidárně reagovat. V německém Handelsblattu jsem si přečetl rozhovor s předsedou představenstva E.ON Leonhardem Birnbauem, který jasně řekl, že zastavení dodávek – mluvil tedy ze strany Evropské unie – by vedlo k roztříštěnosti Evropy. Je to reálné poselství. Nedovedu si představit, že německé fabriky budou zavírat jen proto, aby české mohly dál fungovat. Nebo jak budou němečtí odběratelé v zimě mrznout, aby čeští mohli být v teple.

HN: Může dojít k rozpolcení Evropy?

Ano, protože jde o podstatu, zda se zde bude vyrábět, nebo ne. Manažeři německého velkoprůmyslu jako šéfka představenstva z ThyssenKrupp, šéf BASF a další veřejně prohlásili, aby si lidé uvědomili, že celý německý průmysl stojí a padá s dodávkami plynu. Když se zastaví dodávky nebo se omezí, tak to bude znamenat výpadky nejen oceli, ale i tak banálních věcí, jako jsou mycí prostředky. Důsledky mohou být katastrofické. Politici ale jen mluví o tom, že se musí diverzifikovat dodávky a naplnit zásobníky. Kde budou ale nakupovat plyn, když naše závislost na Rusku je stoprocentní?

HN: Nejde dovézt plyn z Norska?

Ten už má své odběratele, stejně jako plyn z Kataru. Jednal jsem třikrát s Qatargasem. Vždy mi řekli, že až od roku 2027 budou schopní produkovat více plynu a pak je možné se bavit o rozšíření okruhu zákazníků. My si ale musíme nejdříve zajistit LNG terminály, abychom dokázali zkapalněný zemní plyn přeměnit do stavu, aby mohl proudit potrubím. Vybudovat terminál v polském Svinoústí, který dělal Katar společně s Polskem, trvalo pět let. A financoval to Katar. Pozastavuji se nad tím, jak rychle by Evropa dokázala reagovat. Považuji proto za neseriózní z úst lidí, kteří o tom budou rozhodovat, že říkají, že to zvládneme a dáme dohromady. Nezvládneme to a nedáme to dohromady, akorát to nechce nikdo říct!

HN: Kolik let tedy zabere odklon od ruského plynu?

Říká se, že tři, pět let. Když se na to podíváme ze strany Kataru a výstavby terminálů, tak jde o pět let. Když se výstavba terminálů nebo rozšíření jejich kapacity zkrátí na tři roky, tak to bude trvat tři roky. Neumím přesně odhadnout, jak rychle se budou stavět terminály. Bude to však trvat určitě více než dva roky.

