Litevský technologický start-up kevin. plánuje už brzy nahradit údajně zastaralou platební metodu v e-shopech i v kamenných obchodech – platbu kartou. Svůj ambiciózní plán staví na technologii, která funguje na principu okamžité úhrady z účtu zákazníka na účet prodejce. Že zřejmě nejde jen o navoněný marketing dokazuje i to, že investoři neváhali na konci dubna do služby nalít 65 milionů dolarů, tedy 1,5 miliardy korun.

Tvůrci technologie tvrdí, že zjednodušuje nakupování, třeba tím, že nakupující nemusí při úhradě objednávky on-line hledat kartu a vyťukávat čísla do políček. „Obchodník díky tomu také nemusí platit transakční poplatky a peníze obdrží okamžitě,“ popisuje další výhody platforma na svém webu. Firmu založili v roce 2018 Tadas Tamosiunas a Pavel Sokolovas, dnes má více než 170 zaměstnanců. Technologii nyní využívá asi šest tisíc obchodníků na 12 evropských trzích a testuje se i v Česku. Firma nechce prozradit, jaký podíl má například na domácích pobaltských trzích, cílí ale až na 300 milionů nakupujících.

Díky poslednímu kolu financování, které start-upu přineslo více než miliardu korun, se chce firma dál rozšířit. „Máme velké plány do budoucna. Mimo jiné chceme zavést okamžité platby z účtu na účet i do kamenných obchodů. Do konce letošního roku cílíme na pokrytí 35 procent všech platebních terminálů napříč Evropou a do konce roku 2023 už by to mělo být více než 85 procent,“ popisuje v tiskové zprávě spoluzakladatel Tamosiunas. Poslední investiční kolo vedl britský fond Accel, který už dříve investoval například do aplikace pro výměnu oblečení Vinted nebo do platformy pro meziměstskou spolujízdu Blabla Car. Celkem kevin. už od investorů získal 77 milionů dolarů (skoro 1,8 miliardy korun).

Technologie funguje na e-shopu podobně, jako uložená kreditní karta. Pro on-line prodejce to znamená, že si platformu kevin. integruje ke svým platebním metodám na webu a v mobilní aplikaci. Pro zavedení služby do kamenných obchodů nejsou potřeba žádné technické změny – platforma využívá existující platební terminál a NFC bezkontaktní platební technologii, která je známá z mobilních telefonů. Aby službu mohl využít i zákazník, musí propojit svůj bankovní účet s aplikací prodejce. Následujících 90 dní pak může v daném e-shopu platit jedním kliknutím. Z důvodu bezpečnosti musí po třech měsících propojení účtu v aplikaci znovu obnovit.

„K tomu, aby proběhla platba kartou, je potřeba zapojení až pěti subjektů a každý z nich si řekne o poplatek. Stejně to funguje například i u Apple Pay. U on-line platby kartou bývá poplatek ve výši 0,7 až jedno procento z nákupu plus fixní poplatek za transakci. My celou platební rovnici zjednodušujeme, díky čemuž mohou být platby pro obchodníky daleko levnější,“ vysvětluje obchodní model Jindřich Benko, ředitel firmy pro střední a východní Evropu. kevin. vydělává na tom, že má fixní poplatek za převod peněz z účtu na účet pro on-line prodejce ve výši 0,05 eura či méně. „Díky tomu jsou e-shopy motivované k tomu, aby přesvědčily své zákazníky, aby technologii využívali a ušetřené peníze mohou investovat jinam,“ míní.

Pro platbu z účtu na účet v kamenných obchodech, kterou chce kevin. uvést v Česku v druhé polovině letošního roku, bude nutné nainstalovat si do mobilu aplikaci obchodu, která technologii využívá. „Nakupující pak přiloží mobil k terminálu stejně jako by to udělal kartou s tím rozdílem, že platba projde z účtu na účet,“ dodává Benko.

V tuzemských internetových obchodech služba funguje od loňského října, využívají ji a testují například e-shop s kontaktními čočkami a brýlemi Alensa.cz nebo zážitkový portál Slevomat. Oba obchody si pochvalují hlavně zmíněnou úsporu na poplatcích, které jinak platí karetním společnostem. „kevin. v posledních letech velmi vyrostl v pobaltských zemích, proto jsme rozhodli ho zařadit do našeho portfolia platebních metod. V Pobaltí tuto metodu využívají nižší desítky procent našich zákazníků, v Čechách jde o jednotky. Je to zatím okrajová metoda,“ popisuje dosavadní zájem Jan Jelínek, marketingový šéf Alensy.

Slevomat díky technologii spustí vlastní platební metodu Slevomat Pay, kdy pro zřízení rezervace v hotelu nebo zážitku nabídne pouze okamžité možnosti pro platbu, včetně úhrady z účtu na účet. „Díky tomu si slibujeme větší nákupy zejména na mobilních zařízeních, když u sebe zákazník třeba nemá kartu. Technologii věříme i s ohledem na rozšíření Bankovní identity. Odhadujeme, že tuto formu platby můžou používat až desítky procent lidí,“ míní Jiří Brych, šéf produktu Slevomatu. Podle něj kevin. doplňuje možnosti jako Apple či Google Pay.

Jelínek z Alensy ale zároveň upozorňuje na to, že je platba skrze kevin. trochu problematická. Nakupující totiž musí před úhradou objednávky odkliknout právní formulaci, kde souhlasí s převodem peněz. „Na to ale lidé nejsou zvyklí, v Česku to není standardní a stává se, že kvůli tomu zákazníci objednávku nedokončí. Proto v některých zemích zřejmě přejdeme do režimu, kdy budeme tuto metodu skrývat a zákazník ji bude muset proaktivně vybrat, alespoň do doby, než se metodě podaří získat větší známost mezi spotřebiteli,“ míní Jelínek. Podle něj také kevin. ještě nemá zajištěnou spolupráci s jednou bankou, kterou využívá zhruba pět procent tuzemských zákazníků e-shopu. Ti tak zatím službu nemohou využít.

Rychlé převody peněz umožnila před několika lety evropská směrnice o platebních službách s názvem PSD2, podle které banky musí se souhlasem klientů umožnit třetím stranám bezpečný a dobře řízený přístup k různým platebním službám.

Češi sice obecně rádi využívají při platbách v on-line i kamenných obchodech nové technologie, loni se ale na internetu vrátili k dobírce. „Předminulý rok se kvůli krátkodobým opatřením spojeným s pandemií koronaviru museli lidé naučit důvěřovat platbám kartou. U některých zákazníků nedůvěra ale přetrvala, a tak se podíl platebních metod vrátil na podobná čísla jako před pandemií,“ říká Tomáš Braverman, šéf Heureka Group, která sleduje data z českých e-shopů.

Dobírku, stejně jako platbu na výdejních místech nebo při převzetí zboží od dopravce, loni využilo 29 procent lidí. Až na třetím místě byla platba kartou on-line, kterou použilo 27 procent Čechů. Osm procent nakupujících platilo převodem z účtu a platební tlačítko či služby jako PayPal loni využily čtyři procenta lidí.