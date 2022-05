Jihokorejská společnost Samsung Group investuje v příštích pěti letech 450 bilionů wonů (8,2 bilionu korun) do expanze výroby polovodičů, biofarmacie a technologií příští generace. Investice mají firmě pomoci k dlouhodobému růstu ve strategických oblastech. Oznámila to společnost v úterním prohlášení.

Investice by měla vytvořit 1,07 milionu pracovních míst. Částka je o 30 procent vyšší než Samsung investoval v období pěti let do roku 2021.

Kromě agresivní investice do výroby čipů se Samsung rozhodl k vysokým investicím do biofarmacie, ze které chce udělat tak úspěšné podnikání jako je jeho čipové. Samsung Electronics je největším výrobcem paměťových čipů na světě.

Bližší podrobnosti k investici firma neuvedla. Pouze oznámila, že 80 procent investic bude realizováno v Koreji. Oznámení také zahrnuje již slíbených 240 bilionů wonů, o kterých informovala firma loni v srpnu.

Samsung však v oznámení neoznačil za svůj budoucí pohon růstu výrobu baterií pro elektromobily. Divize výroby baterií Samsung SDI a automobilka Stellantis mají v úterý oznámit plány na nový závod pro výrobu baterií ve Spojených státech, napsala agentura Reuters.