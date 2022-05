Finanční investoři Advent a Centerbridge uspěli se zvýšenou nabídkou na převzetí německé banky Aareal. Investiční firmy ve středu oznámily, že se jim podařilo získat příslib k nákupu více než 60 procent akcií, což je stanovený limit pro dokončení převzetí banky. Přesný výsledek by měl být znám v pondělí, uvedla agentura DPA. V bance má podíl také fond Vesa Equity Investment, který vlastní podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.

Očekává se, že transakce by mohla být dokončena v letošním čtvrtém čtvrtletí, nebo začátkem příštího roku. Záleží to na schválení regulačními orgány. Lhůta, do které měli držitelé akcií vyjádřit zájem o prodej, vypršela v noci na středu.

Fondy nyní oznámily dvoutýdenní prodloužení nabídky, ve které mohou svůj podíl nabídnout k prodeji zbývající akcionáři. Lhůta bude od 31. května do 13. června. Advent a Centerbridge nabízejí za akcii Aareal 33 eur, částka zahrnuje i dividendu 1,6 eura. Nabídka celou banku oceňuje téměř na dvě miliardy eur (49,3 miliardy korun).

Advent a Centerbridge se pokusily převzít banku již na začátku února. Nabídku sice podpořilo představenstvo i dozorčí rada, nakonec ale ztroskotala na neochotě hlavních akcionářů. Při druhém pokusu v dubnu zájemci předložili vyšší nabídku. Tím si zajistili podporu hlavních akcionářů. Podle Advent a Centerbridge se neodvolatelně zavázaly prodat své podíly mimo jiné firmy Petrus Advisers, Talomon, Teleios a Vesa. Všechny dohromady vlastní zhruba 37 procent akcií.

Aareal Bank nabízí svým klientům financování nemovitostí, jak hotelů, tak i kanceláří a nákupních center, a rovněž software, digitální řešení a platební služby. Noví majitelé se zavázali, že budou v tomto kurzu pokračovat a podpoří další růst banky.