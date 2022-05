Rozhodovat se má tam, kde ti, kteří rozhodují, následně vidí pozitivní i negativní výsledky svých kroků. Dokud budou obce v roli prosebníka, je to špatně. Rozpočty by měly umožnit obcím, aby si do značné míry mohly dělat, co chtějí, říká v dalším...

27. 5. 2022 ▪ 80:53 min