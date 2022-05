Do vedení českého fotbalu může zamířit velké jméno realitního byznysu. Zakladatel investiční skupiny Accolade zaměřené na logistické nemovitosti Milan Kratina v pátek potvrdil informaci, že se hodlá ucházet o post místopředsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR). O jeho kandidatuře ve čtvrtek spekuloval web Seznam Zprávy. Miliardář se ve fotbale dlouhodobě angažuje jako sponzor. Podporuje například pražskou Slavii nebo hnutí F-evoluce, které vzniklo jako reakce na nedávné korupční skandály vedení asociace.

„Mojí ambicí je vrátit lidem důvěru ve sport. Dokončit očistu rozhodcovského prostředí a vrátit do jejich rozhodování férovost a samotným rozhodčím dát znovu důvěru,“ uvedl Kratina. Ten patří mezi nejbohatší Čechy. Podle žebříčku magazínu Forbes je se jměním 7,1 miliardy korun na 47. místě.

Kratina zbohatl na obchodování s logistickými nemovitostmi. V roce 2011 stál u vzniku zmíněné skupiny Accolade. Ta nyní například investuje do výstavby moderního distribučního centra společnosti Amazon v Kojetíně na Přerovsku. Na stavbu haly získala společnost rekordní úvěr ve výši 3,4 miliardy korun. Celkem má Accolade v portfoliu 43 logistických parků v šesti zemích světa, jejichž hodnota přesahuje miliardu eur (v přepočtu zhruba 25 miliard korun).

Svoje reality Accolade umisťuje do fondu určeného takzvaným kvalifikovaným investorům, kteří pocházejí z řad movitějších klientů. Do něj lze investovat od 75 tisíc eur, v přepočtu necelých dvou milionů korun. V loňském čtvrtém čtvrtletí činil roční výnos fondu Accolade 28,6 procenta. Výnosnost fondů sleduje také projekt TOP realitní fondy, který společně připravují HN a Institut strategického investování při Vysoké škole ekonomické.

„Stali jsme se lídrem odpovědného, férového a udržitelného podnikání a moc bych si přál, aby se stejné hodnoty propsaly i do našeho českého fotbalu,“ uvedl Kratina, který za svoji prioritu v roli sportovního funkcionáře označil mládežnický fotbal. Ten by podle něj měl děti přivést k aktivnímu pohybu a přispět k tomu, aby více sportovaly.

Ke kandidatuře se Kratina rozhodl i proto, že se mu nelíbí tempo, jakým se fotbal od voleb mění. Mluví o tom, že populární sport přešlapuje na místě a nedokáže si získat větší důvěru. Kratina se domnívá, že by asociace měla být více transparentní, což by podle něj přilákalo více sponzorů. „Pevně věřím, že díky zkušenostem a energii z byznysového prostředí se mi podaří navrátit důvěru lidí ve fotbal, vnést do rozhodování FAČR větší dynamiku, manažerský styl a větší transparentnost,“ uvedl.

Byznysmanova cesta do vedení českého fotbalu ale nebude jednoduchá a její úspěch není vůbec jistý. Výkonný výbor, tedy jakousi fotbalovou vládu, si asociace zvolila loni na čtyři roky. Podmínkou pro Kratinovu kandidaturu je, že valná hromada 17. června vyhoví návrhu klubů z divizí a odvolá dosavadního místopředsedu za Čechy Jana Richtra. Až následně by došlo k volbě nového místopředsedy, do níž by se přihlásil Kratina.

Zástupci F-evoluce na loňské valné hromadě FAČR prohráli souboj o místopředsednický post, když za ní proti Richtrovi kandidoval někdejší fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer. V necelém roce od voleb zkoušeli odvolat člena vedení asociace. V hlasování o sesazení generálního sekretáře Michala Valtra ale na výkonném výboru neuspěli.