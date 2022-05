Největší finanční domy v Česku svedou letos již počtrnácté souboj o prvenství v anketě Hospodářských novin Nejlepší banka a pojišťovna roku. Zatím je do soutěže přihlášeno čtrnáct bank a třináct pojišťoven, kompletní seznam všech zúčastněných bude znám v průběhu června.

V rámci výzkumu se posuzují dva pohledy – akcionářský a klientský. Oba přitom mají v konečném výsledku stejnou váhu. V prvním případě se hodnotí daný peněžní ústav na základě toho, jak výhodné produkty a služby dokáže nabídnout svým klientům. A také jak kvalitně s nimi komunikuje a zdali je pro ně dostatečně dostupný, například na kamenných pobočkách či infolinkách. Z pohledu akcionáře se zkoumají finanční výsledky za uplynulý rok, které vypovídají o stabilitě firmy a její výnosnosti.

Data a informace o jednotlivých účastnících shromažďuje v průběhu června výzkumná agentura Datank, která je posléze vyhodnocuje. K jejich sběru využívá webové stránky institucí, sazebníky a výroční zprávy, část údajů jí poskytují také samy banky a pojišťovny. V rámci ocenění se analyzuje řada číselných údajů, nejde tak o subjektivní hodnocení jednotlivých členů poroty.

„Cílem projektu je podpořit bankovní a pojišťovací sektor v zemi a poskytnout veřejnosti o tomto segmentu ucelený obraz. Snahou je také ukázat lidem, jak kvalitní produkty a služby jednotlivé finanční instituce nabízejí,“ říká o anketě Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin.

Kromě analýzy dat výzkumníci tradičně testují pracovníky bank a pojišťoven také pomocí takzvaného mystery shoppingu, callingu či mailingu. V praxi jde o to, že se vydávají za zákazníky, kteří danou finanční instituci osloví prostřednictvím telefonátu či e-mailu. Do hodnocení se pak promítá třeba to, jak rychle firma požadavek vyřídila či jak byla při komunikaci vstřícná a profesionální.

Ocenění je vyhlašováno v celkem osmi kategoriích. Hlavními z nich jsou nejlepší banka, nejlepší životní a nejlepší neživotní pojišťovna. Dalšími kategoriemi jsou klientsky nejpřívětivější banka a klientsky nejpřívětivější životní a neživotní pojišťovna.

Samostatně pak stojí sekce inovátor roku. Do ní mohou přihlásit jeden svůj produkt všechny banky a pojišťovny působící v Česku. Produkt musí splňovat podmínku, že byl uveden na trh v roce 2021 či 2022, nejpozději pak v době vyplnění přihlášky. Banky i pojišťovny mohou své nominace poslat do 3. června. Všechny potřebné informace najdou zájemci na webu nejbanka.hn.cz.

O vítězi nejinovativnějšího nápadu rozhodne veřejnost v hlasování na internetu, které bude probíhat od 10. do 30. června. Všechny kategorie vyhlásí HN na podzim.

Nejlepší banka 2021, Nejlepší pojišťovna 2021 Dalších 5

fotografií

Nejlepší bankou loňského ročníku se stala jednoznačně Moneta Money Bank. Prvenství jí připadlo zejména proto, že dokázala ostatní peněžní ústavy překonat v kategoriích, které hodnotily její atraktivitu směrem k zákazníkům. I proto byla zároveň klientsky nejpřívětivější bankou roku.

Nejlepší mezi životními pojišťovnami pak byla Komerční pojišťovna. Oproti ostatním vyčnívala například kvalitou a šíří služeb pro zákazníky. Veleúspěšný ročník pak vloni zažila Generali Česká pojišťovna. Díky své mohutné pobočkové síti byla nejen klientsky nepřívětivější životní, ale i neživotní pojišťovnou. A celkové prvenství brala také v kategorii nejlepší neživotní pojišťovna.