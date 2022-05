Za rok hodlá skončit Vladimír Dlouhý v čele Hospodářské komory, kterou vede už osm let. Do té doby ale nehodlá kabinetu Petra Fialy (ODS) nic odpustit. Což ukázal i minulý týden na sněmu komory. V době vrcholící krize vyslal na akci nejednu kritickou poznámku na adresu jak přítomného premiéra a několika ministrů, tak ale i směrem k lídrovi opozice, předsedovi hnutí ANO a bývalému premiérovi Andreji Babišovi. V rozhovoru s HN říká, že ho kolegové vyzývají ještě k většímu důrazu vůči politikům, a také mluví o tom, že konec roku bude pro malé a střední podniky velmi náročný.

HN: Na sněmu jste zmínil potřebu zavést jednotné inkasní místo, tedy aby podnikatelé platili daně i povinné sociální a zdravotní odvody na jeden účet. Což není nová myšlenka. Co stále brání v tom, aby ji vláda přijala?

To byla až druhá úroveň mého vystoupení, ta první se týkala spíše komunikace a nekomunikace vlády. Ale k vaší otázce: Myšlenka vznikla ještě v době, kdy jsem přišel na Hospodářskou komoru po odchodu Nečasovy vlády a Mirka Kalouska z postu ministra financí. Pak přišly další vlády a vždy se to zamítlo. Osobně myslím spíše z politických důvodů, možná se argumentovalo dodatečnými náklady, už si nevzpomínám, ale prostě to umřelo. Nicméně, podíváme-li se, jak je pro podnikatele dobrá paušální daň, tak kdyby se k tomu přidala možnost, že budou platit vše na jednom místě, tak to malým firmám výrazně zjednoduší podnikání. Malí a střední podnikatelé budou nyní trpět více než za covidu, mnohdy na hraně bankrotu. A každá taková věc jim prostě pomůže.

HN: Co jste schopni udělat pro to, aby se téma odpolitizovalo?

Za této vlády jednotné inkasní místo už snad politizováno není, alespoň zatím nemám jediné negativní stanovisko. Teď jde o to, aby se to administrativně „zúřadovalo“. Bojím se však, že třeba pro úředníky ministerstva financí každá změna, byť podnikatelům pomůže, znamená nějakou práci navíc. Musí změnit stávající postupy a stávající standardy. Hospodářská komora však má jasnou představu a jsme připraveni velmi úzce s ministerstvem financí a s každým dalším spolupracovat na tom, aby se to zvládlo. Věřím, že tam by neměl být problém.

