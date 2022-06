Obyčejní lidé těžko mohli předvídat, že Rusko v 21. století vpadne na Ukrajinu. Překvapilo to dokonce i některé ruské vojáky, kteří ve videích na sociálních sítích mnohdy říkají, že nevěděli, že jdou válčit proti Ukrajincům. I to, že nevěděli, do čeho jdou, pak mohlo ve vojácích vyvolat agresivní chování, které následně vedlo k válečným zločinům, o kterých se od začátku konfliktu dozvídá celý svět. V rozhovoru pro HN to říká rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová. Podle ní není v pořádku ani pořizování videozáznamů se zajatci, které jsou pak zveřejňovány. „Zajatec je také člověk, kterého musím respektovat,“ říká v rozhovoru pro HN.

HN: Do hodnosti brigádní generálky jste byla jmenována loni v Den vítězství 8. května. Letos jsme ale svědky nové války. Tušila jste před rokem, že se bezpečnostní situace může natolik obrátit?

Tušila jsem, že se nějaká forma agrese vyskytne. Američtí zpravodajci na to upozorňovali ještě minulý rok na podzim. Mělo se za to, že Rusové obsadí Donbas, ale že tam ta válka skončí. Je škoda, že na to politici tehdy nereagovali a podcenili to. Obyčejní lidé, kteří zpravodajské informace nemají, to ale opravdu vědět nemohli. Já jsem byla spíše překvapená, že se rakety namířily na civilní cíle, to jsem nečekala.

