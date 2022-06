Americká automobilka Tesla zastavuje na celém světě nábor nových zaměstnanců – a deset procent těch současných bude muset propustit. Jde o asi 11 tisíc lidí. V interním e-mailu to podle agentury Reuters uvedl šéf automobilky Elon Musk. Dodal také, že ekonomiku podle něj čekají těžké časy.

Musk v e-mailu manažerům automobilky napsal, že má teď z ekonomiky „super špatný pocit“. Tesla se zaměřuje na výrobu elektromobilů a výrazně se angažuje například i v dobývání vesmíru. V současné době zaměstnává kolem 110 tisíc lidí.

Šéf Tesly e-mail odeslal ve čtvrtek. Automobilka se na dotaz agentury Reuters k obsahu e-mailu zatím nevyjádřila.

Musk tento týden požádal zaměstnance, aby ukončili práci z domova a vrátili se do kanceláří. Pokud se to některým z nich nelíbí a v práci se neukážou, bude to podle něj Tesla brát tak, že už tam nepracují. Musk to rovněž uvedl v interní komunikaci, která pronikla na sociální sítě.

„Od každého v Tesle vyžadujeme, aby v kanceláři strávil minimálně 40 hodin týdně,“ napsal Musk v e-mailu v úterý večer. „Pokud se neukážete, budeme předpokládat, že už u nás nechcete pracovat,“ dodal.