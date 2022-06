Nová série mysteriózního seriálu Stranger Things láme na Netflixu rekordy ve sledovanosti. Čtvrté pokračování, které vyšlo před týdnem, zaznamenalo v rámci této streamovací společnosti vůbec nejúspěšnější víkendovou premiéru v kategorii seriálů v anglickém jazyce. Radost z něj mají nejen tři roky čekající fanoušci, ale především samotný Netflix, který se vzpamatovává ze ztráty předplatitelů a hledá úspory.

První polovina nové série nasbírala během premiérového víkendu 286,7 milionu hodin zhlédnutí, informovala na svém webu stanice CNN. Tím pokořila romantický příběh rodiny Bridgertonových, kterého předplatitelé Netflixu za březnový víkend nakoukali 193 milionů hodin.

Na vůbec nejúspěšnější seriál Netflixu – Hru na oliheň – ale mají Stranger Things co dohánět. Tohle jihokorejské drama zaznamenalo za první čtyři týdny od premiéry 1,65 miliardy hodin sledování, přitom do té doby nejúspěšnější první série Bridgertonových vygenerovala za stejnou dobu „jen“ 625 milionů hodin.

Stranger Things je největší franšízou americké internetové televize. Seriál měl premiéru v roce 2016 a pomohl Netflixu k popularitě. Čtvrtá série je rozdělená na dvě části. Ta první je ve více než 80 zemích vůbec nejsledovanějším pořadem. Na druhou část si diváci musí počkat do 1. července.

Podobná čísla Netflix potřebuje. Společnost v prvním čtvrtletí ztratila 200 tisíc předplatitelů. Odhadovala přitom, že jich 2,5 milionu přibude. Tato zpráva šokovala trhy a akcie v reakci prudce klesly. Očekává se, že v následujících měsících přijde Netflix o další dva miliony abonentů. Jedním z důvodů je i narůstající konkurence v podobě HBO nebo nového Disney+.

Netflix proto nespoléhá jen na divácké úspěchy. Podle The New York Times se chystá v posledních třech měsících roku zavést levnější předplatné, které ale podmíní vysíláním reklamy. Původně firma plánovala k tomuto kroku přistoupit až za rok či dva. Dále se hovoří také o nabídce živých přenosů nebo možnosti zapojit diváky do hlasování o osudech účastníků reality show.