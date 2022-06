Každým dalším rokem bude přibývat spotřebičů. Do roku 2040 by tak podle odhadů Schneider Electric mohla být poptávka po elektřině dvojnásobná. Podle Aliho Haj Fraje, viceprezidenta této nadnárodní společnosti, je řešení v digitalizaci. Firmy se podle něj musí naučit měřit své přístroje, data nechat projet počítačem a na základě takové analýzy pak dokážou ze svých zařízení dostat maximum, a to při minimálním využití energií.

HN: Udržitelnost je velké téma posledních, řekněme, dvou let. Když se na celou problematiku podíváme z hlediska zdrojů, kde vidíte svět za dvacet let?

Já jsem optimista. Vidím budoucnost, která snad bude dostatečně udržitelná, zelená. A když říkám zelená – myslím tím vůbec nejlepší možné využití dostupných zdrojů. Tedy tak, abychom mohli předat svět další generaci v co nejlepším stavu. Protože je jasné, že zdroje jsou zkrátka omezené.

Jenže k tomu je důležité, abychom zaprvé odešli od dnešní „nečisté“ energie k té čisté. A pak je tady druhý aspekt – spotřeba energie poroste, spotřebičů bude ještě přibývat. Je třeba si uvědomit, že tady stále zůstává velký prostor pro zvyšování účinnosti těchto spotřebičů.

HN: Chápu to správně, že právě práce s účinností elektrických zařízení je podle vás cesta, jak se poprat s energetickou krizí i s požadavky na budoucí zelenou?

Přesně tak. Jedno zajímavé číslo: skoro 60 procent veškeré vyprodukované elektřiny zmizí někde po cestě, v drátech. A teď si vezměte, že takový problém není jen u elektrické energie. Co třeba voda? Jen se podívejte, kolik pitné vody se doopravdy využije a kolik se ztratí někde v systému. Spoustu rezerv vidím taky ve výrobě a distribuci. Jsou to třeba administrativní budovy nebo rozvodné sítě, právě tam je hodně možností, na čem ušetřit.

