Reklamní přestřelka dvou českých online supermarketů o to, kdo má výhodnější ceny, už sice není vidět na billboardech, přesto bude zřejmě pokračovat u soudu. Obchodní řetězec Tesco se ve své jarní kampani snažil přes srovnávací nákup ukázat, že je oproti konkurenčnímu Rohlíku levnější o stovky korun.

Zástupci Rohlíku takové porovnání kritizovali s tím, že porušuje pravidla povolené srovnávací reklamy a srovnává „hrušky s jablky“ – míchá běžné ceny s akcemi a srovnává produkty různé kvality. U soudu proto podali na kampaň „Nenechte se opít (rohlíkem)...“ návrh na vydání předběžného opatření. Ten stáhli poté, co srovnávací reklamy Teska skončily.

„Kampaň Teska skončila po krátké době a pro vydání předběžného opatření tak již nebyly právní důvody. V právních krocích proti kampani ale pokračujeme, domníváme se, že v tomhle případě byl zákon opravdu porušen, a doufáme, že nám příslušné instituce dají za pravdu,“ říká mluvčí Rohlíku Lutfia Volfová.

Ředitel komunikace společnosti Tesco Jiří Netík pro HN prohlásil, že kampaň proběhla dle plánu v celé své délce. „K dnešnímu dni podle našich informací všechny podněty k soudu, které Rohlík v souvislosti s kampaní podal, sám stáhl zpět a my neevidujeme žádné soudní rozhodnutí v náš neprospěch,“ podotkl Netík.

Souboj o to, kdo je levnější, vypukl poté, co Rohlík vyhlásil, že není dražší než kamenné supermarkety. V předchozích vyjádřeních zástupci Teska upozorňovali na to, že položky pro srovnávací nákupy nebyly vybrány tendenčně, a trvali na transparentnosti své kampaně. Nákupní košík firma sestavila podle seznamu 37 základních potravin, u nichž Český statistický úřad sleduje cenovou hladinu. V květnovém srovnání ovšem šlo jen o 34 produktů, neboť tři nebyly v danou chvíli dostupné.

Vedení Rohlíku naopak zdůrazňuje, že dle nich kampaň porušovala pravidla a byla klamavá – například tím, že produkty Tesco dávalo do akce těsně před tím, než srovnání provádělo.