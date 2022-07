Kamil Vacek má o svém developerském projektu Elements v Tatranské Lomnici jasno: „Budou to nejkrásnější apartmány v Tatrách.“ Nedávno začal na dlouho zanedbaném pozemku u lanovky na Skalnaté pleso stavět a v roce 2024 má na ploše 1200 metrů čtverečních vzniknout celkem 60 apartmánů. Polovina z nich je na prodej, druhá bude fungovat jako hotel.

Vacek do Vysokých Tater jezdí od dětství, kdy ho do slovenských hor brali rodiče na rekreaci ROH. „Miluju to tady. Tatranská Lomnica mi připomíná mé rodné Mariánské Lázně,“ popisuje Vacek, majitel společnosti TCCM, která patří mezi největší prodejce mobilních telefonů ve střední a východní Evropě. Na českém trhu má exkluzivní zastoupení značek Honor, Nokia nebo CAT.

„Je to nejhezčí pozemek v obci,“ říká Vacek o skoro sedm tisíc metrů čtverečních velkém areálu, na němž dříve stávala ubytovna Kysuce. Koupil ho před 17 lety za tehdejších 30 milionů slovenských korun (tehdy asi 23 milionů českých korun) a v součtu s projekčními a stavebními pracemi odhaduje celkovou investici do Elements na více než 300 milionů korun. Název projektu podle jeho slov odkazuje na pět přírodních elementů a jejich zapojení do stavby – kov, dřevo, vodu, zem a oheň.

Vacek začal apartmány prodávat ve stejný den, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. První tři týdny neprodal ani jeden, pak se ovšem poptávka zvedla a dnes je více než polovina apartmánů prodaná, zejména těch největších. Cena je prémiová a odpovídá centru Prahy: 190 tisíc korun za metr čtvereční. Nejdražší apartmán má cenovku 1,4 milionu eur, což je nejvíce v Tatrách.

Developerský projekt vznikal od roku 2013 a byl pod drobnohledem místní samosprávy i ochránců životního prostředí. Vacek zdůrazňuje, že vyhověl všem požadavkům dotčených orgánů a že sám chtěl dokázat, že i ve Vysokých Tatrách se dá stavět s citem k okolní přírodě. Například použitím německé technologie bezpečných oken pro ochranu ptactva, první svého druhu ve Vysokých Tatrách. Skla obsahují UV síť připomínající pavučinky, které jsou pro lidské okolo prakticky neviditelné, ale ptáci je díky infračervenému vnímání vidí z větší vzdálenosti. Dále se počítá s rekuperací odpadové vody a využívání solární energie, navíc parkovací stání budou výhradně v podzemních garážích se zelenou střechou.

Obchodník s mobilními telefony Kamil Vacek je už i developerem. Foto: Matej Slávik

Pavol Majka, ředitel Správy Tatranského národního parku, ani tak další výstavbu nevítá. „Je zásadní úlohou samosprávy, aby donekonečna neumožňovala zahušťování každého čtverečního metru intraviánu a dívala se na reálné kapacity vodních zdrojů a odpadového hospodářství,“ prohlásil Majka v reportáži stanice RTVS.

„Konstatujeme, že investor přistoupil k řešení seriózně, respektuje platné předpisy a připomínky, které byly k projektu uplatněné a navíc je otevřený inovativním nápadům, které – pokud se zrealizují – budou dobrým příkladem i pro další investory,“ uvedla pro HN Daniela Birková z městského úřadu města Vysoké Tatry, pod něž Tatranská Lomnica spadá, s tím, že prostor pro debatu o využití pozemku byl před 12 lety v procesu projednávání územního plánu. „Dnes, navzdory tomu, že se ozývají i kritické hlasy ochranářů, pokud se respektují pravidla, vidíme tento rozvoj pro město jako středisko cestovního ruchu jako přínosný.“

Igor Rattaj, šéf společnosti Tatry Mountain Resorts a největší hráč v cestovním ruchu na Slovensku, připomíná, že nový projekt odpovídá územnímu plánu a vzniká v místě, kde už hotel byl – to, že jeho ruina na pozemku mezitím zarostla, neznamená, že jde o zeleň. „Je to pěkný development, hodí se do toho místa,“ řekl Rattaj pro HN. „Je super, že tu vzniká něco takového, a navíc Vacek je silný hráč, takže nehrozí, že v půlce stavby dojdou peníze a zůstane tu stát torzo.“

Prodeji mobilních telefonů se Vacek začal věnovat už v 90. letech při studiu na vysoké škole. Vybudoval distribuční firmu, a když mu bylo 27 let, prodal ji francouzskému investorovi za 100 milionů korun. Pak, jak sám říká, začal vymýšlet blbosti. V černém citroënu a masce Fantomase začal nabízet svatebčanům stylový únos nevěsty. Měl kurýrní službu Prasata a opice, která poskytovala odvoz opilců. A také provozoval největší kondomerii v Praze, kde měl 500 druhů kondomů.

Postupně přesedlal na seriózní byznys opět s mobilními telefony. Na začátku tisíciletí v Česku začal zastupovat korejský Samsung a tchajwanský HTC. Dnes jeho společnost TCCM prodává mobily po celé střední a východní Evropě za více než pět miliard korun ročně. Kromě toho se Vacek angažuje v řadě menších projektů, například západočeské továrně na bambusová brčka, a je také jedním z hlavních investičních partnerů finanční skupiny Rockaway.

Elements jsou pro Vacka první velký developerský projekt. „Necítím se jako developer, mám respekt z lití betonu kamkoli. Spíš jsem chtěl pro to místo udělat něco pěkného,“ dodává.